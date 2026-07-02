В Киеве уничтожен склад техники магазина Moyo в результате российской атаки

В ходе атаки в ночь на 2 июля россияне уничтожили склад известной сети магазинов техники и электроники Moyo в Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в официальном заявлении компании.

Отмечается, что никто из сотрудников не пострадал, а на месте работают все необходимые службы.

Как будет работать магазин и что делать клиентам

"Вражеский удар полностью уничтожил наш склад. Всю ночь и утро на месте работают все необходимые службы. Самое главное – люди живы", – сообщили в компании.

Там добавили, что планируют преодолеть последствия удара, а затем возобновить работу. Магазин принимает новые заказы на товары, которые есть на сайте.

В то же время покупателей, оформивших заказ раньше, предупредили о возможных задержках с отгрузкой. Если выполнить заказ не получится, клиентам обещают вернуть деньги.

Несмотря на потерю состава, команда заявила о намерении продолжать работу и возобновить деятельность.

О Moyo

Сеть магазинов электроники и техники Moyo принадлежит Сергею Артюху и Леониду Стольникову. Национальным омниканальным ритейлером техники и электроники управляет компания ООО "НРП". Ритейлер входит в число крупнейших продавцов электроники и бытовой техники в Украине.

По данным YouControl, в 2025 году выручка компании достигла 3,4 млрд грн. В то же время, сеть завершила год с убытком 404 млн грн.

В ночь на 2 июля российские войска применили дроны и ракеты, в том числе баллистические, для массированного удара по Киеву, в результате которого погибли 13 человек.

В столице пострадали 28 локаций.

Напомним, завод компании "Дарница" был поврежден в результате российского ракетного удара по Киеву ночью 28 июня. Среди работников не было погибших или пострадавших.