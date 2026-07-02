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У Києві знищено склад техніки магазину Moyo внаслідок російської атаки

Внаслідок російської атаки знищено склад техніки магазину Moyo
Внаслідок російської атаки знищено склад техніки магазину Moyo

Під час атаки у ніч на 2 липня росіяни знищили склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo у Києві.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у офіційній заяві компанії. 

Зазначається що ніхто з співробітників не постраждав, а на місці працюють усі необхідні служби.

Як працюватиме магазин та що робити клієнтам

"Ворожий удар повністю знищив наш склад. Усю ніч та ранок на місці працюють усі необхідні служби. Найголовніше – люди живі", – повідомили в компанії.

Там додали, що планують подолати наслідки удару, а після цього відновити роботу. Магазин приймає нові замовлення на товари, які є на сайті. 

 Водночас покупців, які оформили замовлення раніше, попередили про можливі затримки з відвантаженням. Якщо виконати замовлення не вдасться, клієнтам обіцяють повернути кошти.

Попри втрату складу, команда заявила про намір продовжувати роботу та відновити діяльність.

Про Moyo 

Мережа магазинів електроніки та техніки Moyo належить Сергію Артюху та Леоніду Стольникову. Національним омніканальним ритейлером техніки та електроніки керує компанія ТОВ "НРП". Ритейлер входить до числа найбільших продавців електроніки та побутової техніки в Україні.

За даними YouControl, у 2025 році виторг компанії сягнув 3,4 млрд грн. Водночас мережа завершила рік зі збитком 404 млн грн.

У ніч проти 2 липня російські війська застосували дрони та ракети, зокрема балістичні, для масованого удару по Києву, унаслідок якого загинуло 13 людей.

У столиці постраждали 28 локацій. 

Нагадаємо, завод компанії "Дарниця" було пошкоджено унаслідок російського ракетного удару по Києву вночі 28 червня. Серед працівників не було загиблих чи постраждалих.

Автор:
Світлана Манько