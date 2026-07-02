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Росія погрожує оштрафувати Apple на $52 мільйони за дискримінацію додатків

Apple
Росія погрожує оштрафувати Apple на $52 мільйони за дискримінацію додатків / Unsplash

Федеральна антимонопольна служба Росії надіслала офіційне попередження американській корпорації Apple. Відомство вимагає припинити дискримінацію російських програм та пошукових систем, погрожуючи великими фінансовими санкціями.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення ФАС.

Російський регулятор зобов'язав Apple забезпечити обов'язкове передустановлення російського софту, зокрема пошукових систем та державного месенджера Max, на всі пристрої, що продаються в країні. Якщо компанія не виконає ці вимоги до 15 липня, вона буде оштрафована на суму до 4 мільярдів рублів (близько 51,6 мільйона доларів).

Конфлікт через санкції та видалення додатків

Нове загострення у відносинах між технологічним гігантом та російською владою відбулося після того, як Apple видалила з магазину App Store месенджер Max. Цей додаток створений за підтримки держави холдингом VK. Своє рішення виробник iPhone пояснив необхідністю дотримуватися міжнародних санкційних обмежень.

Поточний конфлікт між російською владою та американською корпорацією супроводжується кількома вимогами:

  • Альтернативні магазини софту: російська сторона тривалий час тисне на Apple з вимогою дозволити встановлення сторонніх маркетплейсів на iOS. Насамперед йдеться про запуск RuStore від компанії VK, щоб користувачі мали доступ до заблокованих банківських та державних програм.
  • Масові видалення: раніше Apple вже прибрала зі своєї платформи ключову російську соціальну мережу "ВКонтакте", а також сервіси "VK Музика", "VK Месенджер", "VK Відео", "Однокласники" та пошту Mail.ru. Представники VK тоді назвали такі дії безпідставними, оскільки холдинг заявляв про відсутність прямих санкцій проти цих конкретних продуктів.

Варто зазначити, що Apple офіційно припинила продаж своєї техніки в Росії ще у 2022 році, проте пристрої продовжують постачатися в країну через схеми сірого імпорту, а сервіси компанії досі частково функціонують для користувачів.

Нагадаємо, раніше Кремль вимагав від Apple пояснень через видалення російських додатків з App Store. Тоді російські урядовці намагалися оскаржити блокування сервісів екосистеми VK, звинувачуючи американську компанію у порушенні прав користувачів.

Автор:
Максим Кольц