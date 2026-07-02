Россия угрожает оштрафовать Apple на $52 миллиона за дискриминацию приложений

Федеральная антимонопольная служба России направила официальное предупреждение американской корпорации Apple. Ведомство требует прекратить дискриминацию российских программ и поисковых систем, угрожая крупными финансовыми санкциями.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение ФАС.

Российский регулятор обязал Apple обеспечить обязательное предустановку российского софта, в частности поисковых систем и государственного мессенджера Max, на все продаваемые в стране устройства. Если компания не выполнит эти требования до 15 июля, она будет оштрафована на сумму до 4 млрд рублей (около 51,6 млн долларов).

Конфликт из-за санкций и удаления приложений

Новое обострение в отношениях между технологическим гигантом и российскими властями произошло после того, как Apple удалила из магазина App Store мессенджер Max. Это приложение создано при поддержке государства холдингом VK. Свое решение производитель iPhone объяснил необходимостью соблюдать международные санкционные ограничения.

Текущий конфликт между российскими властями и американской корпорацией сопровождается несколькими требованиями:

Альтернативные магазины софта: российская сторона долгое время давит на Apple с требованием разрешить установку посторонних маркетплейсов на iOS. Прежде всего, речь идет о запуске RuStore от компании VK, чтобы пользователи имели доступ к заблокированным банковским и государственным программам.

Массовые удаления: ранее Apple уже убрала со своей платформы ключевую российскую социальную сеть ВКонтакте, а также сервисы VK Музыка, VK Мессенджер, VK Видео, Одноклассники и почту Mail.ru. Представители VK тогда назвали подобные действия безосновательными, поскольку холдинг заявлял об отсутствии прямых санкций против этих конкретных продуктов.

Стоит отметить, что Apple официально прекратила продажу своей техники в России еще в 2022 году, однако устройства продолжают поставляться в страну из-за схем серого импорта, а сервисы компании до сих пор частично функционируют для пользователей.

Напомним, ранее Кремль требовал от Apple объяснений из-за удаления российских приложений из App Store. Тогда российские чиновники пытались обжаловать блокировку сервисов экосистемы VK, обвиняя американскую компанию в нарушении прав пользователей.