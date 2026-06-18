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Усі мобільні телефони росіян поставлять на державний облік: прийнято закон

смартфон
Усі мобільні телефони росіян поставлять на державний облік / Depositphotos

У Росії схвалили закон, який дозволить запустити базу ідентифікаційних номерів мобільних пристроїв (IMEI). Цей номер присвоюється на заводі та застосовується для ідентифікації смартфонів, планшетів, USB-модемів, смарт-годинників та іншої техніки. В результаті буде сформовано державну базу даних, в якій будуть міститися відомості про дозволені та заборонені до використання пристрої.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times. 

Зазначається, що вносити дані до системи зможуть оператори зв'язку та уповноважені держоргани.

Операторів зобов'яжуть фіксувати в базі прив'язку IMEI до конкретної SIM-картки, що дозволить відстежувати, який пристрій використовується з тим чи іншим номером.

В уряді РФ заявляли, що створення єдиної бази IMEI необхідно, щоб можна було ідентифікувати випадки використання SIM-карток у дронах.

У Мінцифри РФ повідомляли, що не планують вводити плату за обов'язкову реєстрацію смартфонів у базі IMEI, але додаткові збори можуть лягти на покупців пристроїв. 

Нагадаємо, безпрецедентне посилення інтернет-цензури в Росії змусило росіян пристосовуватися: носити два телефони, жонглювати VPN-сервісами та роздільно тримати державні і приватні застосунки.

Також у Росії оголосили про запуск загальнодоступної мережі мобільного зв’язку 5G вже цього літа, однак зробити це хочуть на "незвичних" частотах, які не підтримуються на багатьох телефонах росіян.

Автор:
Світлана Манько