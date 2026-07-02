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ОККО перенесла запуск біоетанольного заводу вартістю 110 млн євро

OKKO
ОККО перенесла запуск біоетанольного заводу вартістю 110 млн євро

Група компаній ОККО перенесла повноцінний запуск свого нового біоетанольного заводу. Замість раніше запланованого третього кварталу 2026 року підприємство почне роботу в першому кварталі 2027 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал “Інтерфакс-Україна”

За словами керівника компанії, затримка пов'язана з проблемами під час виробництва окремих агрегатів для заводу. При цьому частина об'єктів інфраструктури, включаючи потужності для зберігання готової продукції, вже повністю побудована.

Потужність підприємства та реалізація продукції

Проєктна потужність нового заводу становить 83 тисячі тонн біоетанолу на рік. Крім того, підприємство розраховане на щорічну переробку 270 тисяч тонн кукурудзи та виробництво 70 тисяч тонн кормів для тваринництва.

Василь Даниляк зазначив, що мережа АЗС ОККО не зможе самостійно спожити весь обсяг пального, який випускатиме завод. Навіть за умови додавання 10% біоетанолу в бензини, компанія покриє власні потреби лише на 60%. Решту виготовленої продукції група планує продавати іншим українським мережам АЗС або відправляти на експорт.

Актуальність проєкту зумовлена законодавчими змінами в Україні. З 1 липня 2026 року в країні запроваджується стандарт Е-10. Він передбачає обов'язкове додавання від 7% до 10% біоетанолу в моторні бензини з октановим числом менше 98. Наразі українські мережі імпортують уже готове змішане пальне, але розглядають можливість переходу на вітчизняну сировину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОККО планує запустити завод з виробництва біоетанолу у 2026 році, а загальні інвестиції в проєкт оцінюються у 110 млн євро. З цієї суми 35 млн євро становлять власні кошти компанії, а 75 млн євро — залучені кредитні кошти від ЄБРР та Райффайзен Банку.

Автор:
Максим Кольц