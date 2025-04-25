ОККО планує запустити завод з виробництва біоетанолу у 2026 році: яка сума інвестицій

Група компаній ОККО планує повноцінно запустити біоетаноловий завод у третьому кварталі 2026 року. Інвестиції в проєкт оцінюються у 110 млн євро.

Про це повідомив гендиректор ОККО Василь Даниляк під час конференції We build Ukraine, пише Інтерфакс-Україна.

Завод вироблятиме 83 000 тонн біопального на рік

"Цього року збираємося повністю здати елеваторну, складську групу, матимемо можливість приймати кукурудзу з нашого кластера. У третьому кварталі 2026 року плануємо повноцінно запустити завод", – зауважив Даниляк.

За його словами, загальні інвестиції в завод протягом 2024-2026 років становлять 110 млн євро, з яких 35 млн євро – власний внесок групи, а 75 млн євро – боргове фінансування. З нього 60 млн євро надав Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) строком на дев'ять років, ще 15 млн євро – Райфайзен Банк Україна строком на сім років.

Даниляк зазначив, що річна потужність заводу по біоетанолу, потреба в якому зростає з обов’язковим додаванням 5% цього спирту в моторні бензини з 1 травня 2025 року, складає 83 тис. тонн, по кормам для тваринництва – 70 тис. тонн, по переробці кукурудзи – 270 тис. тонн.

Додамо, біоетанол — це етанол, який отримують у процесі переробки рослинної сировини для використання як біопалива або паливної добавки. Біоетанол є важливим компонентом у виробництві екологічного пального, оскільки його додають у бензин для зниження шкідливих викидів і зменшення залежності від традиційних викопних палив.

Його використання сприяє зменшенню викидів вуглекислого газу та підвищенню октанового числа бензину, що покращує його якість і згоряння в двигунах. У країнах ЄС та США біоетанол активно застосовують у паливній галузі, що відкриває для українських виробників перспективи розширення експорту.

Як повідомлялося, у червні 2024 року ЄБРР і "ОККО" на Конференції з відновлення України у Берліні уклали кредитну угоду в розмірі 60 млн євро на будівництво нового заводу з виробництва біоетанолу в Україні.

Про ОККО

OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який управляє однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів.

Засновником і кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.

Нагадаємо, ОККО Group розпочала будівництво всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort. Він буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря, поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка у Львівській області.

На території планують протягом 15 років побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км зі 342 га засніження, 17,5 км витягів, з яких дві сучасні гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- та Mountain-центри.