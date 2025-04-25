ОККО планирует запустить завод по производству биоэтанола в 2026 году: какая сумма инвестиций

Группа компаний ОККО планирует полноценно запустить биоэтаноловый завод в третьем квартале 2026 года. Инвестиции в проект оцениваются в 110 млн. евро.

Об этом сообщил гендиректор ОККО Василий Даниляк на конференции We build Ukraine, пишет Интерфакс-Украина.

Завод будет производить 83 000 тонн биотоплива в год

"В этом году собираемся полностью сдать элеваторную, складскую группу, иметь возможность принимать кукурузу из нашего кластера. В третьем квартале 2026 года планируем полноценно запустить завод", — отметил Даниляк.

По его словам, общие инвестиции в завод в течение 2024-2026 годов составляют 110 млн евро, из которых 35 млн евро – собственный вклад группы, а 75 млн евро – долговое финансирование. Из него 60 млн. евро предоставил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сроком на девять лет, еще 15 млн. евро – Райфайзен Банк Украина сроком на семь лет.

Даниляк отметил, что годовая мощность завода по биоэтанолу, потребность в котором растет с обязательным добавлением 5% этого спирта в моторные бензины с 1 мая 2025 года, составляет 83 тыс. тонн, по кормам для животноводства – 70 тыс. тонн, по переработке кукурузы – 270 тыс. тонн.

Добавим, биоэтанол – это этанол, который получают в процессе переработки растительного сырья для использования в качестве биотоплива или топливной добавки. Биоэтанол является важным компонентом в производстве экологического горючего, поскольку его добавляют в бензин для снижения вредных выбросов и уменьшения зависимости от традиционных ископаемых топлив.

Его использование способствует уменьшению выбросов углекислого газа и повышению октанового числа бензина, что улучшает его качество и сгорание в двигателях. В странах ЕС и США биоэтанол активно применяются в топливной отрасли, что открывает для украинских производителей перспективы расширения экспорта.

Как сообщалось, в июне 2024 года ЕБРР и "ОККО" на Конференции по восстановлению Украины в Берлине заключили кредитное соглашение в размере 60 млн. евро на строительство нового завода по производству биоэтанола в Украине.

Про ОККО

OKKO Group объединяет более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг. Флагманской компанией группы является концерн "Галнефтегаз", управляющий одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине под брендом "ОККО", насчитывающий около 400 автозаправочных комплексов.

Основателем и конечным бенефициаром группы Виталий Антонов.

Напомним, ОККО Group начала строительство всесезонного горного курорта GORO Mountain Resort. Он будет расположен у подножия горного массива Высокий Верх на высоте 650 м над уровнем моря, вблизи деревень Волосянка и Верхняя Рожанка во Львовской области.

На территории планируют в течение 15 лет построить 41 лыжную трассу длиной 75 км с 342 га заснежения, 17,5 км подъемников, из которых две современные гондольные канатные дороги и 11 кресельных канатных дорог, а также Welcome- и Mountain-центры.