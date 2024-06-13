ОККО и ЕБРР подписали кредитное соглашение в размере €60 млн на строительство завода по производству биотоплива

12 июня на конференции по восстановлению Украины в Берлине компания ОККО и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали кредитное соглашение в размере 60 млн евро. Кредитные средства будут направлены на строительство нового завода по производству биоэтанола в Украине.

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СЕО группы компаний ОККО Василий Даниляк рассказал, что работа над концептом биоэтанольного производства вместе с международными экспертами началась еще несколько лет назад. Завод на 83 тыс. тонн в год планируется построить через два года в Тернопольской области.

"Благодаря новому производству сможем закрывать как собственные нужды в биоэтаноле, так и продавать на внешнем и внутреннем рынках. Благодарны нашему партнеру ЕБРР за поддержку и доверие на протяжении многих лет, а также за содействие энергетической безопасности Украины и декарбонизации сектора – созданию внутреннего источника снабжения биоэтанолом", – прокомментировал соглашение Даниляк.

Биотопливо, которое будет производиться на новом заводе, будет отвечать требованиям Директивы ЕС о возобновляемой энергетике (RED III).

Кредит сопровождается финансовой гарантией Европейского Союза, предоставляемой в рамках инвестиционной составляющей программы Ukraine Facility (Pillar II).

Гарантия ЕС является частью новой программы Ukraine Investment Framework, которая была подписана 12 июня на Конференции по восстановлению Украины. Программа предусматривает поддержку новых и существующих климатических технологий в соответствии с детальным Планом ЕС для Украины, в частности, в энергетическом секторе.