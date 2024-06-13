ОККО та ЄБРР підписали кредитну угоду в розмірі €60 млн на будівництво заводу з виробництва біопалива

12 червня на конференції з відновлення України в Берліні компанія ОККО та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали кредитну угоду в розмірі 60 млн євро. Кредитні кошти будуть спрямовані на будівництво нового заводу з виробництва біоетанолу в Україні.

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СЕО групи компаній ОККО Василь Даниляк розповів, що робота над концептом біоетанольного виробництва разом з міжнародними експертами почалась ще декілька років тому. Завод на 83 тис тонн на рік планується побудувати за два роки у Тернопільській області.

"Завдяки новому виробництву зможемо закривати як власні потреби у біоетанолі, так і продавати на зовнішньому та внутрішньому ринках. Вдячні нашому партнеру ЄБРР за підтримку та довіру протягом багатьох років, а також за сприяння енергетичній безпеці України та декарбонізації сектору - створенню внутрішнього джерела постачання біоетанолу", - прокоментував угоду Даниляк.

Біопальне, що вироблятиметься на новому заводі, відповідатиме вимогам Директиви ЄС про відновлювану енергетику (RED III).

Кредит супроводжується фінансовою гарантією Європейського Союзу, яка надається у рамках інвестиційної складової програми Ukraine Facility (Pillar II).

Гарантія ЄС є частиною нової програми Ukraine Investment Framework, яку було підписано 12 червня на Конференції з відновлення України. Програма передбачає підтримку нових та існуючих кліматичних технологій відповідно до детального Плану ЄС для України, зокрема в енергетичному секторі.