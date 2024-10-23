Во Львовской области строят всесезонный горный курорт стоимостью $1,5 млрд: чем он особенный

ОККО Group приступила к строительству всесезонного горного курорта GORO Mountain Resort. Он будет расположен у подножия горного массива Высокий Верх на высоте 650 м над уровнем моря, вблизи деревень Волосянка и Верхняя Рожанка во Львовской области.

Об этом сообщила пресс-служба ОККО Group.

Что известно о новом курорте

Отмечается, что общая площадь GORO Mountain Resort составит около 1200 га, из которых 360 га запланировано для горной и лыжной инфраструктуры, а более 800 га — для развития гостиничных, коммерческих и рекреационных объектов.

На территории планируют в течение 15 лет построить 41 лыжную трассу длиной 75 км с 342 га заснежения, 17,5 км подъемников, из которых две современные гондольные канатные дороги и 11 кресельных канатных дорог, а также Welcome- и Mountain-центры.

Там появится первая в Украине и самая длинная гондольная канатная дорога (2,8 км) и самая длинная лыжная трасса (3,8 км).

Первая очередь GORO общей площадью 127 га стартует возле села Волосянка, расположенного в 5 км от поселка Славское. Уже началось строительство Welcome Centre и нижней станции гондольной канатной дороги.

Кроме того, здесь предусмотрены 10 лыжных трасс длиной 13 км с 50 га заснежения и два современных кресельных подъемника. На территории 20 га первой очереди курорта также будет построено пять гостиничных комплексов на 1100+ номеров вместе с рекреационной инфраструктурой со спа-зонами, бассейнами, ресторанами, детскими и бизнес-зонами. Всего на территории курорта построят 25 отелей на 5500 номеров.

Завершение строительства первой очереди планируется в 2028-2029 годах.

Проект оценивают в $1,5 млрд.

Сообщается, что общие инвестиции в GORO Mountain Resort оценивают в $1,5 млрд. Из этой суммы OKKO Group за счет собственных и кредитных средств планирует вложить $500 млн, еще $1 млрд планируют привлечь от других инвесторов.

Как подчеркивают в компании, ОККО Group в GORO Mountain Resort выступает единственным владельцем, основным инвестором, мастер-девелопером, застройщиком и оператором для обеспечения гармоничного развития и целостной концепции всесезонного рекреационного проекта.

Для создания международного формата ОККО Group привлекла австрийских экспертов: PKF Hospitality (инвестиционный анализ и концепция), ILF Group (мастер-план и лыжная инфраструктура) и Doppelmayr/Garaventa Gruppe (проектирование подъемников и канатных дорог). Девелопментом и строительством недвижимости на территории GORO Mountain Resort занимается инвестиционно-девелоперская компания GORO Development.

Напомним, в рамках программы поддержки проектов со значительными инвестициями правительство подписало договор с обществом с ограниченной ответственностью "Буковель" и обществом с ограниченной ответственностью "Аквапарк", строящим современный аквапарк в Карпатах.