Буковель и Hilton: где в Украине получают самые большие доходы от туризма

Компании туристической отрасли в 2023 году получили на 18 % больше чистого дохода чем в довоенном 2021 году. Более того, в 2024 году сектор продолжил расти и за первое полугодие 2024 года прирост составил почти 29% по отношению к аналогичному периоду 2023 года.

Об этом говорится в исследовании YouControl.Market.

По данным аналитиков, общий чистый доход в туристическом секторе Украины за 2023 год составил 16,3 млрд грн, что на более чем 18% больше по сравнению с 2021 годом (13,8 млрд грн) в номинальном выражении в грн. В 2023 году 20 крупнейших компаний сгенерировали более трети – почти 36% выручки сектора.

Отмечается, что в первой половине 2024 года сектор туризма достиг показателя 5,8 млрд. грн., что в номинальном выражении почти на 29% превышает результаты за аналогичный период в 2023 году.

Такой прирост, по мнению экспертов, может свидетельствовать о повышении туристических потоков в стране, что связано с усложнением выезда за границу для мужчин, проблемами логистики и транспортного сообщения.

Где в Украине получают самые большие доходы от туризма

Как подчеркивают аналитики, Киев – бессменный лидер в сфере туризма. Выручка туристических компаний, зарегистрированных в столице, составила за первое полугодие 2024 года 3,1 млрд грн, а это – почти 54% чистого дохода всех компаний в сфере. Также в Киеве зарегистрировано наибольшее количество туристических компаний – 817, что составляет 38,9% общего количества активных компаний в стране.

Львовская область занимает второе место: доход за первое полугодие 2024 составил 1,1 млрд грн (19,1%). Во Львовской области зарегистрировано 229 компаний — 10,9% от общего количества активных в стране.

На третьем месте по доходам Ивано-Франковская область : здесь зарегистрировано 69 компаний – 3,3% от всех в стране, которые сгенерировали почти 15% дохода всего сектора страны – более 852,2 млн. грн.

Компании Закарпатской области сгенерировали 208,7 млн. грн. чистого дохода (3,6%). Также в десятку лидеров вошли Киевская область – 146,7 млн грн (2,5%), Полтавская область – 120,4 млн грн (2%), Одесская область – 88,4 млн грн (1,5%), Днепропетровская область – 63,5 млн грн (1%), Черниговская область – 19,4 млн грн (0,9%) и Тернопольская область – 17 млн грн (0,3%).

Какие компании в секторе туризма имеют самые большие доходы?

В десятку крупнейших компаний по чистому доходу в первом полугодии 2024 вошли две компании из Ивано-Франковской области (Буковель), две из Львовской и еще 6 из Киева. Семь компаний – это гостиничные комплексы, еще три работают как туристические операторы.

В первом полугодии 2024 года наиболее чистый доход сгенерировала ООО "Парктур" 376,4 млн грн . Компания из Ивано-Франковской области является оператором всех услуг курорта Буковель. По данным медиа, руководитель компании Владимир Бондарев связан с народным депутатом Украины Игорем Палицей.

302,5 млн грн в 2024 сгенерировала киевская ООО "Международно-деловой центр" . Прирост чистого дохода по сравнению с 2023 годом составил почти 16%. Компания владеет и оперирует гостиницей на бульваре Шевченко в г. Киев, работающей под брендом Hilton , а также предоставляет в аренду жилые апартаменты люкс-класса, которые находятся в собственности компании и оказывает сопутствующие услуги по обслуживанию этих апартаментов.

По данным ЕГР, среди конечных бенефициарных владельцев компании Александр Роднянский , Борис и Лили Фуксман, Сергей Мартыненко ( по данным СМИ он является двоюродным братом экснародного депутата Украины Николая Мартыненко) и Евгений Бесараб. Компания входит в так называемую финансово-промышленную группу семей Фуксман и Роднянских, где ключевыми лицами являются Борис Фуксман и Александр Роднянский.

Еще одна киевская компания ООО "Оптима хотел менеджмент" сгенерировало 217,3 млн грн, а прирост к 2023 году составил более 11%. Компания является оператором сети отелей, работающих под брендом Optima Hotel Group . Участниками компании являются Владимир Кашутин (99,9%) и Андрей Дема (0,1%).

Еще одна буковельская компания ООО "Звезда Буковеля" получило 216,6 млн грн чистого дохода за первое полугодие 2024 года, прирост – более 18%. Компания управляет гостиницей Radisson Blu, расположенной на территории курорта Буковель, и является владельцем объекта недвижимости по тому же адресу. Компания также принадлежит так называемой финансово-промышленной группе «Приват», которую связывают с Геннадием Боголюбовым, Игорем Коломойским и Алексеем Мартыновым.

Напомним, за первые шесть месяцев 2024 года туристическая отрасль Украины уплатила в государственный бюджет 1 млрд. 251 млн. 31 тыс. грн налогов. Это на 25% больше, чем в 2021 году, когда поступления составляли 1 млрд. 88 млн. 945 тыс. грн., и значительно превышает показатели первого полугодия 2023 года, когда было уплачено 897 млн. 848 тыс. грн.