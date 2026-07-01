Додавання біоетанолу до бензину з 1 липня: як зміняться ціни на АЗС

Запровадження вимоги щодо обов'язкового додавання біоетанолу до автомобільного бензину з 1 липня не спровокує суттєвого стрибка роздрібних цін на пальне. Таку оцінку дають профільні експерти та великі гравці паливного ринку.

Про це пише Delo.ua, з посиланням на повідомлення Latifundist.

Як зазначає аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександр Сіренко, цього року вартість суміші бензину з 10%-вим вмістом біоетанолу (Е10), яку імпортують українські трейдери, зросла приблизно на $20–30 за тонну.

У перерахунку на один літр пального така різниця є мізерною, тому споживачі на АЗС її практично не відчують.

Схожу позицію висловлюють і в OKKO GROUP. За їхніми даними, на європейському ринку біоетанольний компонент наразі дорожчий за нафтовий лише на $10–20 за тонну.

Зважаючи на те, що частка біоетанолу в пальному за новими нормами становитиме лише 7–10%, вплив на фінальний цінник буде мінімальним.

Зі свого боку, директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн підрахував, що використання біоетанолу підвищить собівартість бензину лише на 50–75 копійок за літр. На тлі поточних роздрібних цін оператори ринку навряд чи переглядатимуть прайси в бік збільшення.

Ставка на власне виробництво

У більш віддаленій перспективі пальне в Україні може навіть дещо здешевшати завдяки розвитку внутрішнього виробництва еко-компонента. Україна як потужний аграрний гравець здатна повністю забезпечити себе власним біоетанолом, який буде значно дешевшим за імпортний європейський.

Великий бізнес уже інвестує в цей напрям. Зокрема, OKKO GROUP веде будівництво власного заводу з виробництва біоетанолу в Тернопільській області. Проєктна потужність підприємства становитиме 83 тис. тонн на рік.

"Цих потужностей вистачить, щоб повністю закрити наші власні потреби в біоетанолі, а надлишки реалізувати на ринку. Перші партії продукту плануємо отримати уже наступного року", — прогнозують у компанії.

Експерти резюмують: нарощування локального виробництва біоетанолу не лише стимулюватиме внутрішній попит на аграрну сировину, а й дозволить Україні суттєво скоротити імпортозалежність за рахунок зменшення запікупок іноземного бензину.

Мінекономіки також переконують, що запровадження в Україні обов’язкового додавання 5% біоетанолу до автомобільних бензинів не призведе до зростання цін на АЗС та не загрожує продовольчій безпеці країни. Нові норми відповідають загальноприйнятим європейським стандартам Е5 та Е10.

Нагадаємо, з 1 липня Україна перейшла на новий стандарт маркування пального на автозаправних станціях. Йдеться насамперед про впровадження бензину з маркуванням Е10, який містить до 10% біоетанолу.