На українських АЗС з 1 липня з'являться нові позначки: які ризики для водіїв

Із 1 липня Україна переходить на новий стандарт маркування пального на автозаправних станціях. Водіям варто уважніше ставитися до якості бензину та не гнатися за надто низькими цінами.

Як пише Delo.ua, про це розповів засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін в коментарі УНІАН.

За його словами, йдеться насамперед про впровадження бензину з маркуванням Е10, який містить до 10% біоетанолу. Він прогнозує, що нові маркування на АЗС можуть з'явитися вже з липня.

"Наскільки мені відомо, вводиться маркування лише тільки на Е10. Того року Е5 намагалися ввести, але не знайшли, де його купляти. А самі виробляти без Кременчуцького НПЗ ми не можемо. Тому з 1 липня буде введення тільки Е10", - зауважив Льоушкін.

Що буде з цінами на АЗС

Водночас експерт не очікує жодного впливу нововведення на вартість бензину.

"Нічого не зміниться по ціні. Якщо його імпортувати з Європи, то треба на 20 доларів за тонну платити дорожче. Але зараз маржа досить суттєва, тому ціна ніяким чином не зміниться", - наголосив Льоушкін.

Він додав, що використання бензину з біоетанолом не повинно вплинути і на якість пального, якщо йдеться про продукцію європейських виробників.

"По якості пального це не вплине, якщо це буде імпортне заводське пальне, бо воно досить якісне. А якщо ми говоримо за пальне невідомого походження, то воно що зараз погане, то і потім буде погане", - зауважив експерт.

Він радить не змінювати перевірені заправки, адже на ринку може побільшати пального сумнівної якості, тому споживачам варто бути особливо уважними на початку після запровадження нових правил.

"Перший час потрібно буде дуже обережно з цим поводитися, тому що повилазять виробники сумнівного пального, котрим цей закон дозволяє бодягаю спиртовою торгувати. Там де Е10 – там буде Е20, там де Е20 – там буде Е25. Не маючи ніяких приладів для перевірки, це можливо буде проблемою. Тому зараз не потрібно міняти АЗС. Краще залишатися на тій АЗС, якій ви довіряєте", - розповів Льоушкін.

Він уточнив, що головна проблема неякісного бензину з додаванням спирту полягає у можливому розшаруванні суміші. У якісному бензині цьому запобігають спеціальні домішки, які широко використовуються на європейських заводах.

"Потрібно заправлятися на АЗС, котрим ви довіряєте, що це саме імпортне пальне, а не вироблене у кустарних умовах", - підкреслив Льоушкін.

Нагадаємо, у Мінекономіки також переконують, що запровадження в Україні обов’язкового додавання 5% біоетанолу до автомобільних бензинів з 1 липня 2026 року не призведе до зростання цін на АЗС та не загрожує продовольчій безпеці країни. Нові норми відповідають загальноприйнятим європейським стандартам Е5 та Е10.

Про штрафи

Нагадаємо, законодавством передбачається кілька рівнів штрафів за різні порушення щодо додавання біоетанолу у бензини. За кожні 1 000 літрів відпущених бензинів із недотриманням вимог стосовно нормативної частки біоетанолу штраф становить 18 168 грн. За менш ніж сім днів затримки з поданням інформації щодо вмісту біопалива у проданих бензинах з місць виробництва й гуртової торгівлі – 227 100 грн. За затримку у понад сім днів або неподання такої інформації взагалі – 333 080 грн.

Але ринок все ще не готовий до обов'язкового переходу на спиртовий бензин через неможливість змішувати пальне зі спиртом в українських реаліях. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua