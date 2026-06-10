На украинских АЗС с 1 июля появятся новые отметки: какие риски для водителей

С 1 июля Украина переходит на новый стандарт маркировки горючего на автозаправочных станциях. Водителям следует внимательнее относиться к качеству бензина и не гнаться за слишком низкими ценами.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

По его словам, речь идет прежде всего о внедрении бензина с маркировкой Е10, содержащего до 10% биоэтанола. Он прогнозирует, что новые маркировки на АЗС могут появиться уже с июля.

"Насколько мне известно, вводится маркировка только на Е10. В том году Е5 пытались ввести, но не нашли, где его покупать. А сами производить без Кременчугского НПЗ мы не можем. Поэтому с 1 июля будет введение только Е10", - заметил Леушкин.

Что будет с ценами на АЗС

В то же время эксперт не ожидает никакого влияния нововведения на стоимость бензина.

"Ничего не изменится по цене. Если его импортировать из Европы, то нужно на 20 долларов за тонну платить дороже. Но сейчас маржа достаточно существенная, поэтому цена никоим образом не изменится", - подчеркнул Леушкин.

Он добавил, что использование бензина с биоэтанолом не должно повлиять и на качество горючего, если речь идет о продукции европейских производителей.

"По качеству горючего это не повлияет, если это будет импортное заводское топливо, потому что оно достаточно качественное. А если мы говорим о топливе неизвестного происхождения, то оно что сейчас плохо, то и потом будет плохо", - заметил эксперт.

Он советует не менять проверенные заправки, ведь на рынке может увеличить горючее сомнительное качество, поэтому потребителям следует быть особенно внимательными в начале после введения новых правил.

"Первое время нужно будет очень осторожно с этим обращаться, потому что вылезут производители сомнительного горючего, которым этот закон позволяет бродяге спиртовой торговать. Там где Е10 – там будет Е20, там где Е20 – там будет Е25. Не имея никаких приборов для проверки, это возможно будет проблемой. Поэтому сейчас не нужно меняться АЗС. – рассказал Леушкин.

Он уточнил, что главная проблема некачественного бензина с добавлением спирта состоит в возможном расслоении смеси. В качественном бензине это предотвращают специальные примеси, которые широко используются на европейских заводах.

"Нужно заправляться на АЗС, которым вы доверяете, что это самое импортное горючее, а не произведенное в кустарных условиях", - подчеркнул Лешкин.

Напомним, в Минэкономики также убеждают, что введение в Украину обязательного добавления 5% биоэтанола к автомобильным бензинам с 1 июля 2026 года не приведет к росту цен на АЗС и не угрожает продовольственной безопасности страны. Новые нормы отвечают общепринятым европейским стандартам Е5 и Е10.

О штрафах

Напомним, законодательством предусматривается несколько уровней штрафов за разные нарушения по добавлению биоэтанола в бензины. За каждые 1 000 литров отпущенных бензинов с несоблюдением требований по нормативной части биоэтанола штраф составляет 18 168 грн. За менее чем семь дней задержки с предоставлением информации о содержании биотоплива в проданных бензинах с мест производства и оптовой торговли – 227 100 грн. За задержку более семи дней или непредставление такой информации вообще – 333 080 грн.

Но рынок все еще не готов к обязательному переходу на спиртовой бензин из-за невозможности смешивать горючее со спиртом в украинских реалиях. Подробнее об этом читайте в материале Delo.ua