Біоетанол у бензині з 1 липня: в уряді запевнили, що пальне не подорожчає

Запровадження в Україні обов’язкового додавання 5% біоетанолу до автомобільних бензинів з 1 липня 2026 року не призведе до зростання цін на заправках та не загрожує продовольчій безпеці країни. Нові норми відповідають загальноприйнятим європейським стандартам Е5 та Е10.

За його словами, деякі українські мережі АЗС уже сьогодні продають пальне з додаванням біоетанолу за стандартними тарифами, а подекуди екологічний бензин коштує навіть дешевше за звичайний. Оскільки цей спиртовий компонент виготовляється безпосередньо в Україні, логістичні витрати є мінімальними, що дозволяє утримувати доступну собівартість.

Готовність автопарку та вплив на агросектор

Урядовець заспокоїв автомобілістів щодо технічного стану машин та спростував поширені міфи про негативний вплив суміші на двигуни.

Ключові аргументи профільного міністерства:

Безпека для авто: абсолютна більшість машин на українських дорогах технічно готові до нововведень. Усі двигуни, зібрані після 2000 року, на залізничному рівні адаптовані до роботи на пальному з часткою біоетанолу.

Захист харчового ринку: для покриття внутрішніх потреб паливного сектору (виробництва 200–300 тисяч тонн біоетанолу на рік) Україні знадобиться лише 600–800 тисяч тонн кукурудзи. На тлі щорічного національного врожаю цієї культури у близько 30 мільйонів тонн такі обсяги жодним чином не спрокують дефіциту їжі.

Бонус для тваринництва: переробка кукурудзи на біоетанол дає цінний побічний продукт — високобілкові корми. Це забезпечить ферми дешевими протеїнами та потенційно знизить собівартість українського м’яса.

Відсутність витрат у фермерів: аграріям не доведеться витрачати гроші на переобладнання власних паливних резервуарів у господарствах, оскільки абсолютна більшість сільськогосподарської спецтехніки працює на дизелі, якого нові вимоги не стосуються.

Наразі наявні виробничі потужності українських заводів дозволяють виготовляти щонайменше вдвічі більше екологічного паливного компонента, ніж потрібно внутрішньому ринку. Тому в Мінекономіки розглядають біоетанол як перспективний експортний продукт для поставок у країни Євросоюзу.

