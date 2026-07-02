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У Vodafone повідомили про перебої в роботі після нічної атаки РФ
У роботі сервісів Vodafone в Україні виникли тимчасові перебої внаслідок нічного російського обстрілу. Частина абонентів може зіткнутися з проблемами під час користування домашнім інтернетом, поповнення рахунку та звернення до контакт-центру.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Vodafone Україна.
У компанії повідомили, що через наслідки атаки можливі тимчасові труднощі з доступом до окремих сервісів, зокрема фіксованого інтернету, сервісів поповнення рахунку та роботи контакт-центру.
У Vodafone зазначили, що інженери працюють на місці з ночі та здійснюють відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути сервіси до штатного режиму.
Також додамо, що під час атаки у ніч на 2 липня росіяни знищили склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo у Києві.