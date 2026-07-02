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Vodafone сообщил о перебоях в работе после ночной атаки РФ

башня
В Vodafone сообщили о перебоях в работе после ночной атаки РФ / Depositphotos

В работе сервисов Vodafone в Украине возникли временные перебои в результате ночных российских обстрелов. Часть абонентов может столкнуться с проблемами во время использования домашнего интернета, пополнения счета и обращения в контакт-центр.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Vodafone Украина.

В компании сообщили, что из-за последствий атаки возможны временные трудности с доступом к отдельным сервисам, в частности фиксированному интернету, сервисам пополнения счета и работе контакт-центра.

В Vodafone отметили, что инженеры работают на месте с ночи и осуществляют восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть сервисы в штатный режим.

Также добавим, что во время атаки в ночь на 2 июля россияне уничтожили состав известной сети магазинов техники и электроники Moyo в Киеве.

Автор:
Татьяна Гойденко