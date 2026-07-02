Россияне уничтожили 800 тысяч книг на складе издательства в Киеве

В результате очередной российской атаки на Киев в ночь на 2 июля 2026 года был полностью разрушен центральный склад логистического комплекса Denka Logistics. Этот объект являлся ключевым логистическим партнером издательства BookChef.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в BookChef.

Из-за разрушения компания потеряла большую часть своей продукции – ориентировочно 800 тысяч экземпляров книг.

" Это книги, над которыми работали авторы, переводчики, редакторы, иллюстраторы, дизайнеры, типографии, менеджеры, логисты. Это годы работы большого количества людей", — отметили в издательстве.

В BookChef также сообщили, что в результате атаки никто из работников не пострадал.

Из-за потери склада издательство временно приостанавливает все акции со своими магазинами-партнерами до стабилизации количества допечатных изданий.

По словам CEO BookChef Александра Кирпичева, из-за разрушения логистического узла компания временно не сможет принимать, обрабатывать и отправлять заказы в обычном режиме.

Поэтому могут возникнуть длительные задержки даже с доставкой совершенно новых тиражей, только выходящих из типографий.

В настоящее время менеджмент компании экстренно работает над перезапуском логистических цепочек. Руководство издательства призвало украинцев поддержать бизнес, покупая имеющиеся в книжных магазинах издания BookChef.

Фото: BookChef

Атака на Киев 2 июля

Напомним, 2 июля российская армия совершила очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины. В частности, в Киеве в результате российских обстрелов повреждено более 20 жилых домов.

В ходе атаки в ночь на 2 июля россияне уничтожили состав известной сети магазинов техники и электроники Moyo в Киеве. Несмотря на потерю состава, команда заявила о намерении продолжать работу и возобновить деятельность.

Такод значительных разрушений получил офисно-складской комплекс компании ERC – одного из крупнейших ИТ-дистрибьюторов страны и члена Ассоциации предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ).