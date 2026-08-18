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Шість українських виробників дронів отримали доступ до випробувань у США

Шість українських виробників безпілотників, виробники безпілотників
Дозвіл на експорт приблизно 100 БпЛА для компанії надала Україна. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Шість українських виробників безпілотників отримали можливість взяти участь у випробуваннях у США в межах програми Пентагону Drone Dominance. Компанії можуть поставити американській стороні невеликі тестові партії своїх дронів.

Про це йдеться у статті Delo.ua "До 50 разів дешевше за "Шахед": як Україна масштабувала новий ринок дронової ППО". Дозвіл на експорт приблизно 100 безпілотників кожній із шести українських компаній надала Україна, повідомляв Reuters із посиланням на джерело. Техніка має пройти американські випробування в межах програми Drone Dominance. 

У серпні українських виробників також запросили на випробування Gauntlet II у штаті Колорадо. Усі шість компаній уже створюють або планують створити спільні підприємства з американськими виробниками, що є однією з умов для майбутніх замовлень, повідомляв представник Defense Innovation Unit Тревіс Метц. 

Вихід на американські випробування відбувається на тлі зростання міжнародного попиту на українські безпілотні системи. У липні Україна також запровадила прискорену процедуру Fast Track для експорту окремих категорій військової продукції до країн, з якими укладено Drone Deal. 

Нагадаємо, раніше Delo.ua повідомляло, що США та країни Перської затоки планують купувати в України дрони-перехоплювачі

Автор:
Алік Сахно

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