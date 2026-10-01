У жовтні зростуть пенсії для частини українців: хто отримає доплату

У жовтні частині пенсіонерів призначать або збільшать вікові доплати до пенсій. Йдеться про людей, яким цього місяця виповниться 70, 75 або 80 років та чия загальна пенсійна виплата не досягає 10 340,35 грн.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев

Він зауважив, що доплату Пенсійний фонд нараховує автоматично, тому звертатися із заявою не потрібно.

Яка сума доплати до пенсії

Розмір доплати до пенсії залежить від віку:

від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

від 80 років — до 570 грн.

Гетманцев уточнив, що доплати не сумуються.

«Наприклад, після досягнення 75 років людина, яка вже отримувала 300 грн, матиме збільшення ще на 156 грн — до загальних 456 грн. Нарахування починається з дня народження, тому за перший місяць сума може бути меншою», — пояснив нардеп.

Гетманцев наголосив, що 300, 456 чи навіть 570 грн — далеко не ті гроші, які здатні суттєво змінити життя людини. Особливо коли середня пенсія в Україні становить трохи більше 7 тис. грн, а медіанна — близько 5,3 тис. грн.

"Саме тому окремими доплатами проблему низьких пенсій не вирішити. Потрібна системна пенсійна реформа із простими й справедливими правилами: базова пенсія, яка гарантує мінімальний рівень забезпечення, і страхова частина, розмір якої напряму залежить від того, скільки людина працювала та сплачувала внесків. Людина, яка все життя чесно працювала і сплачувала внески, має отримувати гідну пенсію. Це і є головний результат, заради якого маємо змінювати систему", - переконаний нардеп.

Пенсії в Україні

Уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 липня 2026 року в Україні нараховувалося 9,98 млн пенсіонерів. Кількість пенсіонерів з початку року зменшилася на 190,5 тисяч — більше, ніж за весь 2025 рік. Середня пенсія становить 7 273 грн, а кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень.

Крім того, кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн людей (28%).

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.