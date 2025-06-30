Пенсія в Україні становить лише 27% від середньої зарплати: який показник в ЄС

Середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, відсоток заміщення трудових доходів пенсією – показник , який є одним із ключових для забезпечення нормального рівня життя та комфортної старості.

Гетманцев підкреслив, що в Україні він мав тенденцію до зниження останні 10 років, зокрема і внаслідок "пенсійної реформи" минулої влади, коли коефіцієнт кожного року трудового стажу для розрахунку пенсії було знижено з 1,35% до 1%.

Зараз показник заміщення середньої зарплати середньою пенсією в Україні становить близько 27%. Для порівняння, у країнах ЄС він становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.

Гетманцев наголошує на необхідності перегляду підходу до нарахування та індексації пенсій та закликає владу системно зайнятись пенсійним питанням - від детінізації виплат зарплат, скасування спецпенсій держслужбовців до запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи.

"На жаль, повномасштабна війна точно не додасть стійкості пенсійний системі у її діючому вигляді, тому зволікати із прийняттям рішень точно не варто", - переконаний нардеп.

Раніше Delo.ua писало про те, що Гетманцев пропонує підвищити мінімальну пенсію до 4000 грн. Для цього потрібно додатково знайти близько 2,2 мільярда гривень на місяць.

Які пенсії отримують українці

1 квітня відбувся автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів - з урахуванням їх оновленого страхового стажу.

Також з 1 березня в Україні відбулася вже четверта за час повномасштабної війни індексація пенсій. У Мінсоцполітики заявили, що застосовують однакові правила для підвищення виплат.

Після індексації середня пенсія складає 6 341 грн. Проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3 340 грн пенсії.

У липні пенсіонери отримають вікові надбавки, і окремі категорії можуть розраховувати на допомогу від ООН. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.