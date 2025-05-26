Гетманцев пропонує підвищити мінімальну пенсію до 4000 грн: де взяти гроші

Для підвищення розміру мінімальної пенсії в Україні до 4000 гривень потрібно додатково знайти близько 2,2 мільярда гривень на місяць.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За його словами, низький рівень пенсійних виплат є дійсно великою проблемою. Під час війни ситуація погіршилася тим, що кожна копійка з податків витрачається на армію.

Де взяти гроші на підвищення пенсій

Гетманцев визнав, що ситуація з державними фінансами в країні критична.

"Ми дуже і дуже обмежені в наших фінансових ресурсах. А всі невійськові видатки фінансуємо за рахунок допомоги партнерів. Але попри війну ми щороку індексуємо пенсії", - зауважив нардеп.

Він погодився з пенсіонерами, що мінімальна пенсія у розмірі 2300 гривень є неприйнятною.

"Цю проблему треба вирішувати, хоча завдання складне. Підвищити мінімальну пенсію потрібно хоча б до 4000 гривень", - наголосив Гетманцев.

За його розрахунками, додаткові видатки бюджету у такому випадку будуть становити приблизно 2,2 мільярда гривень на місяць. Гетманцев зауважив, що на рік ця цифра порівняна із втратами держбюджету від тіньового ринку тютюну.

"Ще одним джерелом має стати скасовування спецпенсій. І це також резерв, який дасть можливість збільшити мінімальні, а, відповідно, й середні пенсії в державі", - переконаний Гетманцев.

Які пенсії отримують українці

1 квітня відбувся автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів - з урахуванням їх оновленого страхового стажу.

Також з 1 березня в Україні відбулася вже четверта за час повномасштабної війни індексація пенсій. У Мінсоцполітики заявили, що застосовують однакові правила для підвищення виплат.

Після індексації середня пенсія складає 6 341 грн. Проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3 340 грн пенсії.

Загалом індексація охопить понад 10 млн громадян, для більшості з них пенсії підвищаться на 11,5%. Втім інфляція за цей же період склала 14,6% — тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились. Крім того, деякі категорії громадян не відчують підвищення виплат через правову колізію. Чому так відбувається, розбиралось Delo.ua.