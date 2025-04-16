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Реальна пенсія попри індексацію лише зменшується: у яких регіонах найвищі виплати
За даними Пенсійного фонду України, понад 10,3 млн пенсіонерів наразі нараховується в Україні. За рік пенсіонерів поменшало на 176 тисяч. Після індексації середня пенсія складає 6 341 грн. Проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3 340 грн пенсії.
Про це повідомляє "Опендатабот".
Яка середня пенсія в Україні
Зазначається, що до 6 341 грн (близько $152) зросла середня пенсія в Україні після щорічної індексації. У гривневому еквіваленті це на 10% більше, ніж торік. Втім інфляція за цей же період склала 14,6% — тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились.
При цьому кожен третій український пенсіонер (понад 3 млн осіб) отримує 3 340 грн пенсії ($80). Водночас завдяки індексації майже у 7 разів поменшало українців, чиї виплати менші за 3 000 грн. Наразі таку пенсію мають 398 тисяч громадян (3,9%).
Водночас 1,5 млн українців (14,5% від загальної кількості) отримують понад 10 000 грн пенсії. Середній розмір виплат у цій групі — 15 640 грн ($374).
Ще близько 3 мільйонів (29%) мають пенсії трохи вищі за середню по країні — 6 860 грн ($164). Крім того, 20% пенсіонерів (2,1 млн людей) отримують близько 4 500 грн ($107).
Де в Україні найвищі та найменші пенсії
За даними аналітиків, найвищі пенсії отримують у Києві: 8 708 грн (на 37% більше за середню). Далі йдуть Донеччина — 7 814 грн (+23%) та Луганщина — 7 314 грн (+15%). Найнижчі ж виплати — на Тернопільщині (4 931 грн) та у Чернівецькій області (5 100 грн).
Найбільше пенсіонерів мешкає на Дніпропетровщині — 873 тисячі, у Києві — 748 тисяч та на Харківщині — 707 тисяч. Найменше пенсіонерів — у Чернівецькій області, лише 206 тисяч.
Аналітики підкреслюють, що майже третина всіх українських пенсіонерів працюють — 2,9 мільйона (28%). Їхні пенсійні виплати, в середньому, становлять 6 863 грн.
Нагадаємо, 1 квітня відбувся автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів - з урахуванням їх оновленого страхового стажу.
Також з 1 березня в Україні відбулася вже четверта за час повномасштабної війни індексація пенсій. У Мінсоцполітики заявили, що застосовують однакові правила для підвищення виплат.Загалом індексація охопить понад 10 млн громадян, для більшості з них пенсії підвищаться на 11,5%. Проте деякі категорії громадян не відчують підвищення виплат через правову колізію. Чому так відбувається, розбиралось Delo.ua.