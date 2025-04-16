Реальная пенсия, несмотря на индексацию, только уменьшается: в каких регионах самые высокие выплаты

По данным Пенсионного фонда Украины, более 10,3 млн пенсионеров сейчас насчитывается в Украине. За год пенсионеров уменьшилось на 176 тысяч. После индексации средняя пенсия составляет 6341 грн. Однако каждый третий пенсионер получает 3 340 грн пенсии.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Какая средняя пенсия в Украине

Отмечается, что до 6341 грн (около $152) выросла средняя пенсия в Украине после ежегодной индексации. В гривневом эквиваленте это на 10% больше, чем в прошлом. Впрочем, инфляция за этот же период составила 14,6% — то есть фактически пенсионные выплаты даже уменьшились.

При этом каждый третий украинский пенсионер (более 3 млн человек) получает 3340 грн пенсии ($80). В то же время благодаря индексации почти в 7 раз стало меньше украинцев, чьи выплаты меньше 3 000 грн. Сейчас такая пенсия имеет 398 тысяч граждан (3,9%).

В то же время, 1,5 млн украинцев (14,5% от общего количества) получают более 10 000 грн пенсии. Средний размер выплат в этой группе – 15 640 грн ($374).

Еще около 3 миллионов (29%) имеют пенсии несколько выше средней по стране — 6 860 грн ($164). Кроме того, 20% пенсионеров (2,1 млн человек) получают около 4500 грн ($107).

Где в Украине самые высокие и самые маленькие пенсии

По данным аналитиков, самые высокие пенсии получают в Киеве: 8 708 грн (на 37% больше средней). Далее следуют Донетчина — 7 814 грн (+23%) и Луганщина — 7 314 грн (+15%). Самые низкие выплаты — в Тернопольской области (4 931 грн) и в Черновицкой области (5 100 грн).

Больше пенсионеров проживает в Днепропетровской области — 873 тысячи, в Киеве — 748 тысяч и в Харьковской области — 707 тысяч. Меньше пенсионеров — в Черновицкой области, всего 206 тысяч.

Аналитики подчеркивают, что почти треть всех украинских пенсионеров работают – 2,9 миллиона (28%). Их пенсионные выплаты в среднем составляют 6 863 грн.

Напомним, 1 апреля произошел автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров – с учетом их обновленного страхового стажа.

Также с 1 марта в Украине прошла уже четвертая за время полномасштабной войны индексация пенсий. В Минсоцполитики заявили, что применяют одинаковые правила для повышения выплат. В целом индексация охватит более 10 млн. граждан, для большинства из них пенсии повысятся на 11,5%. Однако некоторые категории граждан не ощутят повышения выплат через правовую коллизию. Почему так происходит, разбиралось Delo.ua.