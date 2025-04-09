Инфляция в Украине ускорилась до 14,6%: какие товары в марте подорожали больше всего

В марте 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 14,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Годовая инфляция ускорилась, ведь в феврале этот показатель составил 13,4%. Больше всего подорожали продукты питания, одежда и обувь.

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Об этом сообщает Госстат Украины.

В этом году инфляция на потребительском рынке в марте по сравнению с февралем составила 1,5%, с начала года – 3,5%. Базовая инфляция в марте по сравнению с февралем 2025 года составила 1,4%, с начала года – 3,4%.

В первый месяц весны на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Больше всего подорожали яйца - на 18,8%. На 6,6–0,6% выросли цены на фрукты, безалкогольные напитки, масло подсолнечное, овощи, продукты переработки зерновых, хлеб, мясо и мясопродукты, молоко, масло. Также незначительно подорожали сахар (+0,3%), рыба и продукты из рыбы (+0,3%), макаронные изделия (+0,5%), хлеб на хлебобулочные изделия (+0,9%).

В то же время на 0,5% подешевели рис и сало. Цены на сыр и мягкий сыр остались прежними.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,9%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,4%. Одежда и обувь подорожали на 13,3%, в том числе обувь – на 13,8%, одежда – на 13,0%.

Цены на транспорт выросли на 0,2%. Это связано в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и 1,5% соответственно. В то же время на 0,9% подешевели топливо и смазки.

Добавим, согласно прогнозу НБУ, инфляция будет расти до середины года, после чего начнет снижаться, достигнув 8,4% в конце 2025-го и вернувшись к 5% в 2026-м. Реальный ВВП вырастет на 3,6% в 2025 году, а в последующие два года экономика будет расти на 4% ежегодно.