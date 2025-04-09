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Інфляція в Україні прискорилася до 14,6%: які товари у березні подорожчали найбільше
У березні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 14,6% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Річна інфляція прискорилася, адже у лютому це показник становив 13,4%. Найбільше подорожчали продукти харчування, одяг та взуття.
Про це повідомляє Держстат України.
Цьогоріч інфляція на споживчому ринку в березні порівняно із лютим становила 1,5%, з початку року – 3,5%. Базова інфляція в березні порівняно із лютим 2025року становила 1,4%, з початку року – 3,4%.
У перший місяць весни на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше подорожчали яйця — на 18,8%. На 6,6–0,6% зросли ціни на фрукти, безалкогольні напої, соняшникову олію, овочі, продукти переробки зернових, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, молоко, масло. Також несуттєво здорожчали цукор (+0,3%), риба та продукти з риби (+0,3%), макаронні вироби (+ 0,5%), хліб на хлібобулочні вироби (+0,9%).
Водночас на 0,5% подешевшали рис і сало. Ціни на сир та м’який сир залишилися без змін.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,9%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,4%. Одяг і взуття подорожчали на 13,3%, зокрема, взуття – на 13,8%, одяг – на 13,0%.
Ціни на транспорт зросли на 0,2%. Це пов’язано в основному через подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 4,4% і 1,5% відповідно. Водночас на 0,9% подешевшали паливо та мастила.
Додамо, згідно з прогнозом НБУ, інфляція зростатиме до середини року, після чого почне знижуватися, досягнувши 8,4% наприкінці 2025-го і повернувшись до 5% у 2026-му. Реальний ВВП зросте на 3,6% у 2025 році, а в наступні два роки економіка буде рости на 4% щорічно.