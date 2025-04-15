Выйти на пенсию в 2025 году: как докупить трудовой стаж

Уже третий год в Украине можно заплатить за дополнительный стаж, необходимый для пенсионных выплат. Однако сделать это можно при определенных условиях.

Украинцы могут дополнительно приобрести страховой стаж, если его не хватает для выхода на пенсию в 60 лет. Сделать это можно без заключения бумажного договора и без посещения государственных учреждений по упрощенному механизму через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

За два года действия сервиса заключено более 6 тысяч договоров о добровольном участии и уплачено более 65 млн грн, отметили в ведомстве, заявили в Пенсионном фонде также напомнили важные моменты, которые могут помешать своевременному уходу на пенсию.

В Пенсионном фонде отметили, что в соответствии с законом №1058-IV от 09.07.2003 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право выхода на пенсию в конкретный возрастной период (60, 63 или 65 лет) определяет количество страхового стажа, полученного за время трудовой деятельности.

Для каждого возраста есть соответствующая продолжительность стажа, дающая право на пенсию. В этом году гражданам назначают пенсии по возрасту в 60 лет, если имеют не менее 32 лет стажа.

Как купить дополнительный трудовой стаж

В ПФУ напомнили, что платить добровольные взносы разрешается до получения права на пенсию по возрасту, то есть до того, как человеку исполнится 60 лет. Если это условие не выполнить, то ПФУ назначит пенсию в 63 года.

Добровольное участие в пенсионном страховании могут принимать как застрахованные, так и не застрахованные лица. Однако это можно сделать в следующих условиях:

если лицо достигло 16 лет.

она не является пенсионером.

лицо есть в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования (т.е. уже имел хотя бы одну официальную работу).

Для увеличения зарплаты добровольный страховой взнос может быть любого размера, однако для зачисления полнолуния стажа нужно, чтобы внесенная за месяц сумма составляла не менее минимального определенного страхового взноса – сейчас это 22% от минимальной заработной платы, то есть 1474 грн.

Также предусмотрена возможность заключения договора о добровольной уплате страховых взносов в пользу третьих лиц.

Типичный договор о добровольной уплате страховых взносов с Пенсионным фондом заключается в электронной форме через веб-портал е-услуг ПФУ. Для этого следует авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи, Действие. Подписи или системы GOV.ID.

Суммы уплаченных страховых взносов учитываются автоматически после поступления средств на счет ПФУ и засчитываются за месяц, в котором поступили денежные средства. Периодичность и размер уплаты добровольных взносов человек определяет самостоятельно исходя из пожеланий и возможностей.

Дополнительный трудовой стаж: примеры расчета

Если по договору за месяц уплачено 2 000 грн в пользу неработающего лица, тогда этот месяц будет отнесен к его страховому стажу и зарплата для исчисления пенсии за этот месяц – 9 090,91 гривен, объясняют в ПФУ.

В случае если взнос в размере 2 000 грн уплачен в пользу работающего лица, то за полный месяц страхового стажа заработок для исчисления пенсии увеличится на 9 090,91 грн. Каждые 100 грн. добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату для назначения пенсии почти на 455 грн.

Если с учетом добровольно уплаченных страховых взносов и фактически уплаченного работодателем за застрахованное лицо единого взноса, зарплата за соответствующий месяц превысит максимальную величину дохода, с которого уплачиваются страховые взносы, часть страховых взносов зачислится в счет следующего месяца.

Проверить данные о зачислении платежа, заработной плате для пенсии, рассчитанной с добровольно уплаченного взноса и количестве дней приобретенного страхового стажа можно в личном кабинете, сформировав электронную справку ОК-5. На последней странице справки отражается зарплата для пенсии, рассчитанная с добровольно уплаченного взноса, и количество дней приобретенного страхового стажа.

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