Кому из украинцев могут перестать платить пенсию и как возобновить выплаты

В Пенсионном фонде назвали основные основания прекращения пенсионных выплат украинцам.

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Пенсионеры, на данный момент проживающие за границей и имеющие статус внутренне перемещенного лица, полученный до 24 февраля 2022 года, а также получающие пенсию в "Ощадбанке", для продления выплат должны проходить физическую идентификацию каждые 6 месяцев.

Эту процедуру необходимо проводить даже в случае, если выплаты не приостанавливались, разъяснили в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Без пройденной идентификации выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда.

Какие основания для принипения пенсионных выплат

Согласно ст. 49 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», определены следующие основные основания для прекращения пенсионных выплат:

если пенсия назначена из документов, содержащих недостоверные сведения;

на время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признание его безвестно отсутствующим или оглашение умершим в установленном законом порядке;

после предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшей без вести, в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;

при неполучении назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд; при непрохождении физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Как восстановить выплату пенсии во время войны

Украинцы, проживающие за границей, в период действия военного положения и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором он будет отменен, могут посылать заявление о возобновлении пенсии и необходимые для этого документы по почте.

К заявлению прилагаются следующие документы:

копия документа о получении временной защиты или статуса беженца, регистрации места временного пребывания за границей (с переводом);

оригинал документа, что лицо живое, выданный зарубежным дипломатическим учреждением Украины;

копия паспорта гражданина Украины.

Прилагаемые к заявлению о возобновлении пенсии копии документов должны быть заверены диппредставительством или консульским учреждением Украины или нотариально. Форма заявления для возобновления пенсии приведена в приложении 1 к Порядку №22-1.

Днем обращения за возобновлением пенсии считается дата, указанная на почтовом штемпеле места отправки заявления.

Заявление о возобновлении пенсии может быть направлено в управление Пенсионного фонда Украины.

Возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты.

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Также сообщалось, что Пенсионный фонд 21 марта определил показатель средней заработной платы, используемой для расчета пенсий, за февраль 2025 года. Он составляет 18 589,38 гривны, что на 3,3 тысяч гривен больше, чем в феврале прошлого года.