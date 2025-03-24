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Пенсионный фонд обновил показатель средней зарплаты для исчисления пенсий

гривна
Показатели в феврале 2025 года превысили цифры в прошлом году на 3,3 тысяч гривен. / Depositphotos

Пенсионный фонд Украины 21 марта утвердил показатель учитываемой средней заработной платы для исчисления пенсии за февраль 2025 года. Он составляет 18589,38 гривны. По сравнению с показателями февраля прошлого года зарплата выросла на 3,3 тысяч гривен.

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Об этом сообщается на сайте ПФУ.

По сравнению с прошлым месяцем, когда зарплата составляла 18660,32 гривны, ее уровень снизился на 70,94 гривны.

Следует отметить, что за год по сравнению с февралем 2024 года показатель средней зарплаты для исчисления пенсий вырос на 3 321,78 гривны (с 15 267,60 гривны). Среднее значение этого показателя за 2024 год составило 17 486,60 гривны.

Фото 2 — Пенсионный фонд обновил показатель средней зарплаты для исчисления пенсий
Таблица: ПФУ

За год пенсия в Украине выросла на 7,5%

На 1 января 2025 года средний размер пенсии в Украине составил 5789,05 грн. Однако у 25,95% пенсионеров размер пенсии составляет до 3000 грн.

По данным ПФУ, средний размер пенсий в Украине на 1 января составляет 5789,05 грн., у работающих пенсионеров выплаты несколько выше6302,76 грн. Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч.   Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 3000 грн – 25,9%, получают 2684075 человек, средняя пенсия – 2759,86 грн;
  • от 3001 до 4000 грн – 17,9%, получают 1817897 человек, средняя пенсия – 3544,23 грн;
  • от 4001 до 5000 грн — 18,8%, получают 1 943 939 человек, средняя пенсия — 4414,06 грн;
  • от 5001 до 10 000 гривен — 25,5%, получают 2 636 007 человек, средняя пенсия — 6844,95 грн;
  • свыше 10 000 гривен — 12,2%, получают 1 261 712 человек, средняя пенсия — 15 379,97 грн.

Напомним, в Минсоцполитики опровергли заявление министра Оксаны Жолнович об обязательных отчислениях 9% из зарплаты. В Украине накопительные пенсии будут введены без повышения налогов. Взносы будут исключительно добровольными.

Автор:
Татьяна Бессараб