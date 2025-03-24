Пенсионный фонд обновил показатель средней зарплаты для исчисления пенсий

Пенсионный фонд Украины 21 марта утвердил показатель учитываемой средней заработной платы для исчисления пенсии за февраль 2025 года. Он составляет 18589,38 гривны. По сравнению с показателями февраля прошлого года зарплата выросла на 3,3 тысяч гривен.

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Об этом сообщается на сайте ПФУ.

По сравнению с прошлым месяцем, когда зарплата составляла 18660,32 гривны, ее уровень снизился на 70,94 гривны.

Следует отметить, что за год по сравнению с февралем 2024 года показатель средней зарплаты для исчисления пенсий вырос на 3 321,78 гривны (с 15 267,60 гривны). Среднее значение этого показателя за 2024 год составило 17 486,60 гривны.

Таблица: ПФУ

За год пенсия в Украине выросла на 7,5%

На 1 января 2025 года средний размер пенсии в Украине составил 5789,05 грн. Однако у 25,95% пенсионеров размер пенсии составляет до 3000 грн.

По данным ПФУ, средний размер пенсий в Украине на 1 января составляет 5789,05 грн., у работающих пенсионеров выплаты несколько выше – 6302,76 грн. Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч. Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 3000 грн – 25,9%, получают 2684075 человек, средняя пенсия – 2759,86 грн;

от 3001 до 4000 грн – 17,9%, получают 1817897 человек, средняя пенсия – 3544,23 грн;

от 4001 до 5000 грн — 18,8%, получают 1 943 939 человек, средняя пенсия — 4414,06 грн;

от 5001 до 10 000 гривен — 25,5%, получают 2 636 007 человек, средняя пенсия — 6844,95 грн;

свыше 10 000 гривен — 12,2%, получают 1 261 712 человек, средняя пенсия — 15 379,97 грн.

Напомним, в Минсоцполитики опровергли заявление министра Оксаны Жолнович об обязательных отчислениях 9% из зарплаты. В Украине накопительные пенсии будут введены без повышения налогов. Взносы будут исключительно добровольными.