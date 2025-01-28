Накопичувальна пенсія: Мінсоцполітики спростовує заяви міністра про обов'язкові відрахування 9% із зарплати

В Україні накопичувальні пенсії запровадять без підвищення податків. Внески будуть виключно добровільними.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, спростовуючи заяву свого міністра Оксани Жолнович про те, що запровадження накопичувальних пенсій призведе до обов'язкових відрахувань у розмірі 9% зарплати.

Мінсоцполітики спростовує заяву свого міністра

Зазначається, що відомство розробило комплексну реформу пенсійного забезпечення, а відповідні законопроєкти вже подано на розгляд органів влади та інших зацікавлених сторін для ознайомлення та надання пропозицій.

Як зазначається, мета реформи - створити справедливу і прозору пенсійну систему, щоб кожен українець і кожна українка могли отримувати гідну пенсію.

У Мінсоцполітики переконують, що запровадження накопичувальної системи, яка є частиною реформи, дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу.

"Важливо: це не призведе до збільшення навантаження на платників податків. Адже внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО", - підкреслили у відомстві, уточнивши, що за власним бажанням працівник зможе сплачувати додатковий добровільний внесок.

Очікується, що впровадження накопичувальної системи дозволить збільшити пенсію ще на 15-20% порівняно з середньою заробітною платою людини протягом життя.

Також із спростуванням виступив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

"Ні, цього не буде. Кажуть міністра не так зрозуміли, але навіть якщо б навіть зрозуміли і правильно, то жодних шансів така реформа в залі б не мала. Принаймі в цьому скликанні. Час реформ вже пройшов", - написав він.

9% від зарплати на накопичувальну пенсію

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що запланована пенсійна реформа в Україні нібито передбачає обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію.

За її словами, такий обсяг відрахувань із зарплати надалі дозволить отримати на пенсії 20% своєї середньої зарплати за життя. Також буде можливість добровільно відраховувати більше.

На думку міністра, вже з 2026 року можуть розпочатися перші накопичення в рамках пенсійної системи, а відповідний законопроєкт вже незабаром підготують у Кабміні.

Зауважимо, згідно вимог Міжнародного валютного фонду, Україна має розпочати пенсійну реформу в 2025 році.

Законопроєкт про накопичувальні пенсії

Нагадаємо, минулого року у Верховну Раду внесли законопроєкт про обов'язкове запровадження в Україні накопичувальних пенсій.

Парламенту запропонували встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників.

Документом передбачалося, що роботодавці сплачуватимуть у 2023 році 1%, у 2024 році 1,5% та у 2025 році 2% від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів держбюджету.

Але у квітні Верховна Рада провалила у першому читанні законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення. “За” проєкт закону проголосували лише 214 народних депутатів при 226 мінімально необхідних голосів.