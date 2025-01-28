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Накопительная пенсия: Минсоцполитики опровергает заявления министра об обязательных отчислениях 9% из зарплаты
В Украине накопительные пенсии будут введены без повышения налогов. Взносы будут исключительно добровольными.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, опровергая заявление своего министра Оксаны Жолнович о том, что введение накопительных пенсий приведет к обязательным отчислениям в размере 9% зарплаты.
Минсоцполитики опровергает заявление своего министра
Отмечается, что ведомство разработало комплексную реформу пенсионного обеспечения, а соответствующие законопроекты уже представлены на рассмотрение органов власти и других заинтересованных сторон для ознакомления и предоставления предложений.
Как отмечается, цель реформы – создать справедливую и прозрачную пенсионную систему, чтобы каждый украинец и каждая украинка могли получать достойную пенсию.
В Минсоцполитики утверждают, что внедрение накопительной системы, которая является частью реформы, позволит работникам дополнительно увеличивать размер своей будущей пенсии в течение рабочего стажа.
"Важно: это не приведет к увеличению нагрузки на налогоплательщиков. Ведь взносы работодателя и гражданина не увеличатся и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ", — подчеркнули в ведомстве, уточнив, что по собственному желанию работник сможет платить дополнительный добровольный взнос.
Ожидается, что внедрение накопительной системы позволит увеличить пенсию еще на 15-20% по сравнению со средней заработной платой человека в течение жизни.
Также с опровержением выступил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев.
"Нет, этого не будет. Говорят министра не так поняли, но даже если бы даже поняли и правильно, то никаких шансов такая реформа в зале не имела. По крайней мере, в этом созыве. Время реформ уже прошло", — написал он.
9% от зарплаты на накопительную пенсию
Ранее министра социальной политики Оксана Жолнович заявила, что запланированная пенсионная реформа в Украине якобы предусматривает обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию.
По ее словам, такой объем отчислений из зарплаты в дальнейшем позволит получить на пенсии 20% своей средней зарплаты за жизнь. Также будет возможность добровольно отчислять большее.
По мнению министра, уже с 2026 года могут начаться первые накопления в рамках пенсионной системы, а соответствующий законопроект уже вскоре будет подготовлен в Кабмине.
Заметим, что согласно требованиям Международного валютного фонда, Украина должна начать пенсионную реформу в 2025 году.
Законопроект о накопительных пенсиях
Напомним, в прошлом году в Верховную Раду внесли законопроект об обязательном введении в Украине накопительных пенсий.
Парламенту предложили установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников.
Документ предусматривал, что работодатели будут платить в 2023 году 1%, в 2024 году 1,5% и в 2025 году 2% от размера заработной платы работников, а государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств госбюджета.
Но в апреле Верховная Рада провалила в первом чтении законопроект о накопительном пенсионном обеспечении. "За" проект закона проголосовали только 214 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.