Накопительная пенсия: Минсоцполитики опровергает заявления министра об обязательных отчислениях 9% из зарплаты

В Украине накопительные пенсии будут введены без повышения налогов. Взносы будут исключительно добровольными.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, опровергая заявление своего министра Оксаны Жолнович о том, что введение накопительных пенсий приведет к обязательным отчислениям в размере 9% зарплаты.

Минсоцполитики опровергает заявление своего министра

Отмечается, что ведомство разработало комплексную реформу пенсионного обеспечения, а соответствующие законопроекты уже представлены на рассмотрение органов власти и других заинтересованных сторон для ознакомления и предоставления предложений.

Как отмечается, цель реформы – создать справедливую и прозрачную пенсионную систему, чтобы каждый украинец и каждая украинка могли получать достойную пенсию.

В Минсоцполитики утверждают, что внедрение накопительной системы, которая является частью реформы, позволит работникам дополнительно увеличивать размер своей будущей пенсии в течение рабочего стажа.

"Важно: это не приведет к увеличению нагрузки на налогоплательщиков. Ведь взносы работодателя и гражданина не увеличатся и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ", — подчеркнули в ведомстве, уточнив, что по собственному желанию работник сможет платить дополнительный добровольный взнос.

Ожидается, что внедрение накопительной системы позволит увеличить пенсию еще на 15-20% по сравнению со средней заработной платой человека в течение жизни.

Также с опровержением выступил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев.

"Нет, этого не будет. Говорят министра не так поняли, но даже если бы даже поняли и правильно, то никаких шансов такая реформа в зале не имела. По крайней мере, в этом созыве. Время реформ уже прошло", — написал он.

9% от зарплаты на накопительную пенсию

Ранее министра социальной политики Оксана Жолнович заявила, что запланированная пенсионная реформа в Украине якобы предусматривает обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию.

По ее словам, такой объем отчислений из зарплаты в дальнейшем позволит получить на пенсии 20% своей средней зарплаты за жизнь. Также будет возможность добровольно отчислять большее.

По мнению министра, уже с 2026 года могут начаться первые накопления в рамках пенсионной системы, а соответствующий законопроект уже вскоре будет подготовлен в Кабмине.

Заметим, что согласно требованиям Международного валютного фонда, Украина должна начать пенсионную реформу в 2025 году.

Законопроект о накопительных пенсиях

Напомним, в прошлом году в Верховную Раду внесли законопроект об обязательном введении в Украине накопительных пенсий.

Парламенту предложили установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников.

Документ предусматривал, что работодатели будут платить в 2023 году 1%, в 2024 году 1,5% и в 2025 году 2% от размера заработной платы работников, а государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств госбюджета.

Но в апреле Верховная Рада провалила в первом чтении законопроект о накопительном пенсионном обеспечении. "За" проект закона проголосовали только 214 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.