Рада провалила голосование за пенсионную реформу

На пленарном заседании 25 апреля Верховная Рада провалила в первом чтении законопроект №9212 о накопительном пенсионном обеспечении. "За" проект закона проголосовали только 214 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.

В то же время, законопроект направили на доработку автору, за это проголосовали 235 парламентариев.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк высказал мнение, что пока идет война, для запуска накопительной системы пенсий шансы не очень велики.

"Я не думаю, что даже в случае принятия был бы шанс для закона в ближайшем будущем. У МВФ есть конкретная норма, что любые изменения по пенсионной системе должны быть согласованы с Всемирным банком. А пока неясна ситуация с демографией (из-за войны), то сосчитать макро для такого изменения очень трудно. Точнее, невозможно”, – написал парламентарий.

В то же время оппозиционная депутатка от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила , что документ написан без учета экономических, демографических и социальных реалий Украины.

"В частности, в проекте убирается добровольность накопления в частных фондах, но не предусмотрена индексация и гарантии сохранения денег. То есть человек может всю жизнь откладывать деньги, а потом все потерять”, – отметила нардеп.

Что предусматривает законопроект о накопительной пенсии?

Напомним, что 17 апреля в Верховную Раду внесли законопроект об обязательном введении в Украине накопительных пенсий. Его авторами являются 47 народных депутатов, в частности председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, лидер этой партии Елена Шуляк и первый заместитель председателя Рады Александр Корниенко.

Инициаторы проекта закона предлагают парламенту установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников.

Документ предусматривал, что работодатели будут платить в 2023 году 1%, в 2024 году 1,5% и в 2025 году 2% от размера заработной платы работников, а государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств госбюджета.

Напомним также, что в декабре 2021 года Кабинет министров утвердил экспериментальную программу по внедрению накопительных пенсий на госпредприятиях, которые должны были быть проданы в рамках программы крупной приватизации.



В октябре 2021 года Министерство социальной политики предлагало ввести добровольные взносы на общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение за свой счет и поощрять это делать через 100%-ный бонус от государства в рамках 1% от заработной платы на старте работы накопительной системы. При этом еще годом ранее Минсоцполитики выступало с инициативой опробовать накопительную систему на предприятиях с вредными условиями труда.



В начале же февраля 2022 года, перед полномасштабным российским вторжением, сообщалось, что Минсоцполитики предлагает Кабмину поддержать инициативу о введении накопительных пенсий на всех предприятиях с долей государства в уставных фондах более 50%.



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