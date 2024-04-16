Названо число пенсионеров-переселенцев, успевших пройти физическую переидентификацию

Физическую переидентификацию в отведенный до 31 марта срок прошли 212,8 тысячи пенсионеров, получивших статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до начала полномасштабной войны. Как отмечают в Министерстве социальной политики, проверка была необходима, чтобы убедиться в том, что государственные средства попадают в нужные руки.

В частности, переидентификацию прошли:

лично посетив отделения банков – более 27 тысяч человек;

по видеоконференции – 46 тысяч человек;

в консульских учреждениях за границей – 356 человек;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда – почти 73 тысяч человек;

лично посетив территориальные органы ПФ – 31,6 тысячи человек.

В профильном ведомстве подчеркивают, что физическая идентификация является общепринятой мировой практикой. Процедура необходима, чтобы проверить, жив ли человек, получающий средства от государства, и получает ли выплату именно то лицо, которому она назначена.

В Министерстве соцполитики отмечают, что всем пенсионерам, которые прошли идентификацию, но еще не получили выплаты, пенсии придут до конца месяца.

Сроки прохождения идентификации

С начала карантина в связи с Covid-19 норма о прохождении физической идентификации к пенсионерам, ставшим ВПЛ до 24 февраля 2022 года, не применялась. Однако после завершения карантина с 1 июля 2023 года это требование возобновило свое действие.

Таким образом, у пенсионеров было 9 месяцев переходного периода, чтобы подать заявление на прохождение физической идентификации. При этом правительство неоднократно продлевало сроки на эту процедуру.

Добавим, что сначала из-за этого возникло недоразумение: Ощадбанк начал рассылать сообщения о возобновлении физической идентификации до 1 сентября и пенсионеров, и получателей социальной помощи из числа ВПЛ.

15 июля 2023 года Минреинтеграции сообщило о достижении договоренности, что Ощадбанк прекратит данную SMS-рассылку, для получателей пенсий срок для идентификации будет продлен до конца января 2024 года, а для получателей выплат ВПЛ ее вообще не будут применять, поскольку срок выплат ограничен шестью месяцами.

В начале августа правительство продлило сроки для идентификации пенсионеров, получивших статус ВПЛ до начала полномасштабной войны, но не до конца января, а до конца декабря. Впрочем, перед завершением отведенного срока проведение процедуры снова продлили – уже до 31 марта 2024 года.

Можно ли возобновить пенсию?

Те пенсионеры, которые не успели пройти физическую идентификацию до конца марта, останутся без выплат в апреле. Однако, как писало Delo.ua, права на выплату пенсий можно вернуть. Отмечалось, что можно попытаться подать заявление еще раз – поскольку постановление, обязывающее пройти идентификацию, все же не лишает возможности обратиться после 1 апреля и пройти эту процедуру.

Вторым вариантом специалисты предлагают восстановить право на выплаты через суд – это касается пенсионеров, у которых нет смартфонов. Обычно суды первой инстанции после подтверждения личности обязывают Пенсионный фонд выплачивать пенсии на карточные счета, доступные заявителю.

Обновление оформления справки ВПЛ в "Дії"

Напомним также, что 8 апреля в приложении "Дія" снова заработал сервис для оформления справки ВПЛ и денежной помощи, который из-за проведения обновлений был недоступен с 1 ноября 2023 года.

В Минцифре рассказали, что теперь оформить справку и денежную помощь от государства можно за несколько кликов сразу на всю семью: на себя, мужа или жену и детей. Раньше каждый член семьи оформлял заявление лично.

Кроме того, после обновления можно получить справку и выплаты на родившихся уже после переезда детей – данные о них автоматически подтянутся из свидетельства о рождении.