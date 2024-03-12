С начала полномасштабного вторжения ни один негосударственный пенсионный фонд не обанкротился – эксперт

По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в Украине зарегистрировано 63 негосударственных пенсионных фонда, хотя деятельность на рынке осуществляли только 58 фондов.

Интересно, что с начала полномасштабного вторжения ни один пенсионный фонд не обанкротился. Об этом говорит Татьяна Сальникова, директор Всеукраинского администратора пенсионных фондов, эксперт экспертной группы по частным пенсиям Business at OECD

Впрочем, пенсионным фондам пришлось переформатировать работу и сконцентрироваться на вопросах безопасности и сохранении человеческих накоплений.

"Мы, как администратор, который непосредственно обслуживает участников 7 фондов, перевели все сервисы в онлайн режим, чтобы человек мог дистанционно решить все вопросы относительно своей накопительной пенсии и не подвергаться лишний раз опасности", - говорит Сальникова.

Дистанционно, в том числе с использованием электронной цифровой подписи, можно:

заключить пенсионный контракт,

оформить пенсионные выплаты сообщить об изменении персональных данных,

проконтролировать зачисление взноса, начисление дохода, состояние пенсионных накоплений, показатели работы фонда.

Григорий Овчаренко, директор по управлению локальными активами группы ICU, рассказывает, что, несмотря на войну, на протяжении 2023 года активы пенсионных фондов выросли довольно существенно – на 18%. В первую очередь благодаря доходности, которую они обеспечивали. Вторым важным фактором было увеличение числа участников пенсионных фондов.

На 18% – до 4,8 млрд грн увеличились активы НПФ за 2023 год. Фонды под управлением группы ICU тоже выросли – на 20,7%, до 890 млн грн.



Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в Украине работают с 2005 года и являются составной частью именно накопительной пенсионной системы. Но взносы в них не обязательны, а добровольны, поэтому большое количество украинцев сторонятся НПФ. На государственном уровне до сих пор не внедрена всеобъемлющая система пенсионных накоплений, когда собственный пенсионный счет должен иметь каждый, кто официально работает.

"Например, у нас в 2023 году были рекордные взносы. Их показатель превысил те, что были до войны. Почему? Потому что доходность фондов значительно превысила инфляцию и ставки по депозитам, поэтому люди увидели, что, несмотря на войну, НПФ работают хорошо и можно продолжать откладывать себе на будущее", – отметил Овчаренко.

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