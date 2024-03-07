Негосударственные пенсионные фонды: как они работают в Украине и выгодно ли ими пользоваться

Только около 900 тыс. украинцев накапливают пенсии в негосударственных пенсионных фондах. Почему программы пенсионного обеспечения от НПФ до сих пор не пользуются спросом у населения.

1 марта в Украине произошла индексация пенсий. Благодаря индексации для более чем 10 млн граждан пенсии выросли на 8%. Впрочем, не секрет, что солидарная пенсионная система не способна обеспечить всем пенсионерам достойные выплаты. Еще несколько лет назад представители власти говорили, что Украина не сможет выплачивать пенсии через 15 лет, из-за нехватки ресурсов и быстрого старения человеческого капитала. Именно поэтому систему пенсионного обеспечения в Украине многие годы пытаются реформировать.

Одним из инструментов приобретения дополнительной пенсии есть негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Однако они остаются малоизвестной финансовой услугой для украинцев. Delo.ua рассказывает о том, как НПФ работают во время войны и что могут предложить своим участникам.

Сколько в Украине негосударственных пенсионных фондов?

По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в Украине зарегистрировано 63 негосударственных пенсионных фонда, хотя деятельность на рынке осуществляли только 58 фондов.

Интересно, что с начала полномасштабного вторжения ни один пенсионный фонд не обанкротился. Об этом говорит Татьяна Сальникова, директор Всеукраинского администратора пенсионных фондов, эксперт экспертной группы по частным пенсиям Business at OECD

Впрочем, пенсионным фондам пришлось переформатировать работу и сконцентрироваться на вопросах безопасности и сохранении человеческих накоплений.

"Мы, как администратор, который непосредственно обслуживает участников 7 фондов, перевели все сервисы в онлайн режим, чтобы человек мог дистанционно решить все вопросы относительно своей накопительной пенсии и не подвергаться лишний раз опасности", - говорит Сальникова.

Дистанционно, в том числе с использованием электронной цифровой подписи, можно:

заключить пенсионный контракт,

оформить пенсионные выплаты сообщить об изменении персональных данных,

проконтролировать зачисление взноса, начисление дохода, состояние пенсионных накоплений, показатели работы фонда.

Григорий Овчаренко, директор по управлению локальными активами группы ICU, рассказывает, что, несмотря на войну, на протяжении 2023 года активы пенсионных фондов выросли довольно существенно – на 18%. В первую очередь благодаря доходности, которую они обеспечивали. Вторым важным фактором было увеличение числа участников пенсионных фондов.

"Например, у нас в 2023 году были рекордные взносы. Их показатель превысил те, что были до войны. Почему? Потому что доходность фондов значительно превысила инфляцию и ставки по депозитам, поэтому люди увидели, что, несмотря на войну, НПФ работают хорошо и можно продолжать откладывать себе на будущее", – отметил Овчаренко

на 18% – до 4,8 млрд грн увеличились активы НПФ за 2023 год

Фонды под управлением группы ICU тоже выросли – на 20,7%, до 890 млн грн.

Как работают негосударственные пенсионные фонды?

Негосударственные пенсионные фонды – это юридические лица со статусом неприбыльной организации. Они работают исключительно с целью накопления пенсионных взносов для своих участников и их последующей выплаты. В отличие от государственного пенсионного фонда человек откладывает собственные средства для того, чтобы обеспечить себе будущее. Размер пенсии зависит не от государства, а от суммы вклада клиента НПФ.

Пенсионные накопления составляют 0,1% ВВП страны. Это последнее место из 88 стран, в которых работают пенсионные накопительные системы Татьяна Сальникова Директор Всеукраинского администратора пенсионных фондов

Она добавила, что к широкомасштабному вторжению было 10 миллионов плательщиков социальных взносов и 10 миллионов пенсионеров. При таких условиях пенсии низкие. Более 5 миллионов человек получают пенсии ниже 4000 гривен. И даже на такие пенсии социальных взносов не хватает, государство дополнительно выделяет на них из государственного бюджета более 200 миллиардов гривен в год.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в Украине работают с 2005 года и являются составной частью именно накопительной пенсионной системы. Но взносы в них не обязательны, а добровольны, поэтому большое количество украинцев сторонятся НПФ. На государственном уровне до сих пор не внедрена всеобъемлющая система пенсионных накоплений, когда собственный пенсионный счет должен иметь каждый, кто официально работает.

Кто может быть участником негосударственного пенсионного фонда?

Участником НПФ может стать любое физлицо: как гражданин Украины, так и иностранцы и лица без гражданства. Чтобы стать участником НПФ, нужно выбрать фонд, подготовить все необходимые документы и подписать пенсионный контракт. После этого откроют финансовый счет и сообщат реквизиты по уплате пенсионных взносов.

Хотя услуги НПФ до сих пор не имеют массового распространения в Украине, количество участников в них почти достигло миллиона. Общее количество участников украинских НПФ – 886,7 тысяч на конец 3 квартала прошлого года.

За последние 5 лет количество незначительно увеличилось – с 868,7 тысяч (с 30.09.2019), но с начала войны – незначительно уменьшилось с 890,7 тысяч (на начало 2022). Григорий Овчаренко Директор по управлению локальными активами группы ICU

Как зарабатывают негосударственные пенсионные фонды?

Большинство активов негосударственных пенсионных фондов – это ценные бумаги, депозиты, акции и т.д.

Григорий Овчаренко говорит, что наиболее надежные сегодня инструменты – это ОВГЗ и депозиты. Это же отражено и в структуре активов НПФ. Наибольшую часть в активах украинских НПФ составляли в 2023 году ОВГЗ.

"Доля ОВГЗ (49,4%) приблизилась к законодательному максимуму в 50%, а доля депозитов в размере 43,1% выросла за счет уменьшения корпоративных и муниципальных облигаций. Акции, как самый рискованный инструмент в портфелях фондов, тоже продолжили уменьшаться, и составляют уже меньше процента от общего объема активов", – объяснил Овчаренко.

Ярослав Савченко , директор Компании по управлению активами "Вселенная", объясняет, что и движущихся в Украине инвестиционных инструментов достаточно для обеспечения надежной и широкой диверсификации активов НПФ в условиях полномасштабной войны. Но реалии таковы, что большинство фондов инвестируют преимущественно в инструменты с фиксированной доходностью – ОВГЗ и размещают средства на депозитах (доля в активах 43%).

Однако, на рынке есть и фонды, которые более активно используют имеющиеся возможности, и инвестируют не только в "традиционные" банковские депозиты и ОВГЗ, но и в такие инструменты как валюта (доллары, евро, польские злотые), банковские металлы (золото), недвижимость, ценные бумаги иностранных эмитентов Также хорошей инвестицией в 2023 году были банковские металлы.

на 19,3% выросла стоимость золота в активах НПФ за 2023 год

Банковские металлы представляют собой абсолютно ликвидный инвестиционный инструмент, что особенно важно в кризисных условиях.

"Портфели акций ведущих иностранных компаний, находящихся в активах НПФ под нашим управлением, продемонстрировали в среднем рост на +26,5%. А отдельные позиции, как например акции INTEL Corporation и Tesla, продемонстрировали рост в +100% за год", – говорит Савченко.

Выгодно ли и безопасно пользоваться НПФ?

Больше всего опасений в пользование НПФ связано с тем, что они могут обанкротиться. Впрочем, согласно действующему законодательству НПФ не может быть признан банкротом, но может быть ликвидирован. В таком случае деньги вкладчиков смогут перевести в другой фонд.

Татьяна Сальникова объясняет, что систему пенсионных накоплений Украина внедряла одной из последних. Поэтому имела возможность заложить все предохранители от мошенничества, злоупотреблений и уязвимостей, которые наработали другие страны в течение десятков лет попыток и ошибок.

"Таких предохранителей наше законодательство насчитывает более 40. И действительно система на практике доказала свою устойчивость, сохранила накопление людей во время финансового кризиса 2008 года, начала войны в 2014 году и сейчас, во время широкомасштабного вторжения", - подытожила экспертка.

Что касается сумм пенсионных выплат, то они будут зависеть от отчислений, которые делал клиент. На сайтах разных пенсионных фондов можно рассчитать эти показатели. Так, например, калькулятор на сайте Всеукраинского администратора пенсионных фондов показывает, если откладывать 500 грн. ежемесячно в течение 15 лет, тогда средний размер ежемесячной выплаты будет составлять 9,6 тыс. грн. в течение 10 лет.