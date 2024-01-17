Меньше 4000 грн получает каждый второй пенсионер: какие пенсии в Украине

Более 10 миллионов пенсионеров зафиксировано в Украине на начало 2024 года по данным Пенсионного фонда Украины. 51% из них получают пенсии менее 4000 грн. В то же время, средняя пенсия в Украине в 2024 году составляет 5385 грн. Самая маленькая средняя пенсия в Тернопольской области — 4070 грн, а самая большая — в Киеве: 7248 грн. Сейчас в 8 регионах страны средняя пенсия выше средней по стране.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Пенсионеров стало меньше на 324 580 человек

10516537 пенсионеров насчитывается в Украине в 2024 году. Численность пенсионеров сократилась на 1,6% или же на 171 384 человека в прошлом году.

"В общей сложности за два года великой войны пенсионеров уменьшилось на 324 580 человек. Это на 34% меньше, чем за накануне 2020-2021 годы, когда количество пенсионеров уменьшилось на 493 613 человек", - отмечают аналитики.

Какие пенсии в Украине

По данным "Опендатабота", доля пенсионеров, получающих пенсию менее 3000 грн, уменьшилась с 39% до 30% за 2023 год. Уменьшилось и тех, чьи пенсии составляют от 3000 до 4000 грн: с 23% до 21%. А вот количество пенсионеров, получающих выплаты от 4000 грн, наоборот возросло.

"Более половины пенсионеров - 51% - получают выплаты менее 4000 грн. Лишь треть пенсионеров получают выплаты больше или на уровне средней пенсии", - подчеркивают в "Опендатабот".

Средняя пенсия в Украине на начало 2024 составляет 5385,25 грн. За год она выросла на 16,5%.

Наибольшие выплаты получают пенсионеры в Киеве

Наибольшие выплаты получают пенсионеры в столице - 7248 грн, а самые маленькие - в Тернопольской области: 4070 грн.

"Наибольший рост средней пенсии произошел в Ровенской области: в 1,5 раза в год. Это на 26% больше, чем средние выплаты по стране. Сейчас в 8 регионах страны выплаты выше средних по стране", - констатируют в "Опендатабот".

Там добавляют, что более 8 миллионов пенсионеров получают выплаты через банк.

"90% из них доверили свои пенсии государственным банкам: Приват (56,1%), Ощадбанк (33,9%). В тройке лидеров оказался Райфайзенбанк с долей в 3,7%. На остальные украинские банки приходится всего 6,3% пенсионеров", - подчеркивают в "Опендатаботе".

Пенсии 2024: как будут расти выплаты?

В госбюджет Украины на 2024 год заложили повышение прожиточного минимума. Соответственно, с 1 января выросли показатели для пенсий :

минимальная увеличилась до 2361 грн;

максимальная – до 23 610 грн.

Ожидается, что средняя пенсия в Украине будет составлять до 6 000 грн (по состоянию на конец 2023-го речь шла о 5 311 грн).

Минимальная пенсия для лиц 65-летнего возраста с полным стажем составит 2 840 грн.

Индексация выплат будет происходить в три этапа:

в январе пенсии повышают тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию;

в январе и июле перечислят выплаты тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (мужчины, имеющие 35 лет стажа, и женщины со стажем 30 лет);

в марте выплаты возрастут для всех, чьи пенсии подпадают под план индексации.

В то же время, запланированы следующие надбавки к пенсии по возрасту:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 грн;

от 75 до 79 лет включительно – 456 грн.;

от 80 лет – 570 грн.

При этом надбавки не предусмотрены для пенсионеров, получающих выплаты в размере более 10 340,35 грн.