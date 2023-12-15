- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Украине коллаборантам и государственным изменникам будут платить минимальную пенсию
Правительство одобрило проект закона, согласно которому лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка будут платить минимальную пенсию.
Об этом сообщает представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Так, на заседании 15 декабря Кабмин одобрил проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об особенностях выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка».
Им предлагается внести изменения в ряд законодательных актов об особенностях назначения и выплаты пенсии лицам, осужденным к ограничению или лишению свободы за совершение умышленного уголовного преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В частности, предлагается предусмотреть, что выплата пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения, в течение срока отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы осуществляется в соответствии с ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в размере, не превышает размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.
Также Кабмином одобрен проект Закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в отношении подозреваемых лиц обвиняются в совершении уголовного правонарушения».
Как пояснил Мельничук, законопроект системно связан с проектом ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об особенностях выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка» и направлен на налаживание взаимодействия следователей, прокуроров с Пенсионным фондом Украины для урегулирования вопросов, связанных с выплатой пенсий подозреваемым лицам, обвиняются в совершении умышленного уголовного правонарушения.
Им предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предусмотрев информирование следователями, прокурорами Пенсионного фонда Украины о подозреваемом, обвиняемом в совершении умышленного уголовного правонарушения, предусмотренного рядом статей Уголовного кодекса Украины, имеющем право на пенсионное обеспечение, об объявлении его в розыск, международный розыск и о снятии его с розыска, международного розыска.
Напомним, Конституционный суд 11 декабря получил конституционное представление Верховного суда о соответствии Основному Закону законодательных предписаний, согласно которым максимальный размер пенсии не может превышать десяти прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.
Источник фото: ua.depositphotos.com