В Україні колаборантам та державним зрадникам платитимуть мінімальну пенсію

Уряд схвалив проєкт закону згідно якого особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку платитимуть мінімальну пенсію.

Про це повідомляє представник Уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Так, на засіданні 15 грудня Кабмін схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку».

Ним пропонується внести зміни до ряду законодавчих актів щодо особливостей призначення та виплати пенсії особам, засудженим до обмеження або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку.

Зокрема, пропонується передбачити, що виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення, протягом строку відбування покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі здійснюється відповідно до ЗУ «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування» в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Також Кабміном схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо осіб, які підозрюються, обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення».

Як пояснив Мельничук, законопроєкт системно повʼязаний з проектом ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку» та спрямований на налагодження взаємодії слідчих, прокурорів із Пенсійним фондом України для врегулювання питань, повʼязаних із виплатою пенсій особам, які підозрюються, обвинувачуються у вчиненні умисного кримінального правопорушення.

Ним пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, передбачивши інформування слідчими, прокурорами Пенсійного фонду України про підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні умисного кримінального правопорушення, передбаченого рядом статей Кримінального кодексу України, який має право на пенсійне забезпечення, про оголошення його в розшук, міжнародний розшук та про зняття його з розшуку, міжнародного розшуку.

Нагадаємо, Конституційний суд 11 грудня отримав конституційне подання Верховного суду щодо відповідності Основному Закону законодавчих приписів, згідно з якими максимальний розмір пенсії не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

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