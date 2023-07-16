Ощадбанк продлил для пенсионеров срок для идентификации

Государственный Ощадбанк и правительство договорились о продлении срока для идентификации получателей пенсий до конца января 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Накануне ВПЛ начали получать сообщения от Ощадбанка о том, что до 1 сентября им нужно было пройти идентификацию в отделениях банка. Этот вопрос обсудили на Координационном штабе по ВПЛ.

В результате стороны договорились, что Ощадбанк прекратит такую смс-рассылку и продлит для получателей пенсий срок для идентификации.

Внутренние переселенцы вообще не должны проходить идентификацию, поскольку срок выплат ограничен 6 месяцами.

"В настоящее время Минсоцполитики нарабатывает проект соответствующих нормативных изменений, которые будут приняты в ближайшее время", - добавили в ведомстве.

Ранее в связи с военным положением и для удобства клиентов Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, включая социальные карты, выданные внутренне перемещенным лицам. То есть клиенту не нужно обращаться в отделение для перевыпуска или обмена карты на новую.