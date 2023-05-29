Вместо модульных городков в Украине начнут ремонтировать общежития для ВПЛ

Ремонт общежитий для переселенцев является более эффективным вложением денег, чем строительство модульных городков. Содержание модульных городков достаточно затратно для местных бюджетов.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, опыт эксплуатации модульных городков для ВПЛ показал, что их невозможно строить быстро и в больших масштабах.

В 25 построенных модульных городках проживает всего примерно 5 тысяч переселенцев, что несоизмеримо с общим количеством ВПЛ, нуждающихся в временном жилье.

Также содержание модульных городков достаточно затратно для местных бюджетов.

Как отметила Верещук, в Украине большое количество объектов типа общежитий. Их можно было бы отремонтировать или переоборудовать во временное жилье для переселенцев.

"Это простая математика. По моему убеждению, выгоднее вкладывать ресурсы в ремонт существующих общежитий. У нас достаточно объектов такого типа", – подчеркнула Верещук.

Ранее Верещук предложила областным военным администрациям разработать региональные программы по внутренне перемещенным лицам, которые, в частности, предусматривали бы меры по их трудоустройству.