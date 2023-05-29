Замість модульних містечок в Україні почнуть ремонтувати гуртожитки для ВПО

Ремонт гуртожитків для переселенців є ефективнішим вкладенням грошей, ніж будівництво модульних містечок. Утримання модульних містечок є досить затратним для місцевих бюджетів.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, досвід експлуатації модульних містечок для ВПО показав, що їх неможливо будувати швидко й у великих масштабах.

У 25 побудованих модульних містечках проживає всього приблизно 5 тисяч переселенців, що є неспівмірним із загальною кількістю ВПО, які потребують тимчасового житла.

Також утримання модульних містечок є досить затратним для місцевих бюджетів.

Як зауважила Верещук, в Україні є велика кількість обʼєктів типу гуртожитків. Їх можна було б відремонтувати чи переобладнати під тимчасове житло для переселенців.

"Це проста математика. На моє переконання, вигідніше вкладати ресурси в ремонт існуючих гуртожитків. У нас достатньо обʼєктів такого типу", – підкреслила Верещук.

Раніше Верещук запропонувала обласним військовим адміністраціям розробити регіональні програми щодо внутрішньо переміщених осіб, які, зокрема, передбачали б заходи щодо їх працевлаштування.