"Ощадбанк" продлил срок действия всех своих карт.

В связи с военным положением и для удобства клиентов "Сбербанк" продлевает срок действия всех платежных карт, включая социальные карты, выданные внутренне перемещенным лицам.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В сообщении говорится, что срок действия платежных карт будет продлен до 31 августа 2023 года. Это касается тех карточек, срок которых истекает с февраля 2022 года.

В банке отметили, что клиенту не нужно обращаться в отделение для перевыпуска или обмена карты на новую.

Карточки, у которых истек срок, продолжат полноценно работать. Ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т.д.

Напомним, государственный "Ощадбанк" с 7 мая заблокировал доступ пользователям к своему веб-сервису денежных переводов с карты на карту. Как говорится в сообщении финансового учреждения, это произошло из-за последних обвинений его в приеме платежей в нелегальных казино.

Кроме этого, "Ощадбанк" обновил условия реструктуризации и финансирования пострадавших от российской агрессии бизнес-клиентов, позволив снижение процентной ставки до 0% или отсрочку по платежам по телу кредита.