"Ощадбанк" продовжив термін дії всіх своїх карток

У зв'язку з воєнним станом і для зручності клієнтів "Ощадбанк" продовжує термін дії всіх платіжних карток, включаючи соціальні картки, видані внутрішно переміщеним особам.

Про це повідомляє пресслужба банку.

В повідомленні йдеться, що термін дії платіжних карток буде продовжено до 31 серпня 2023 року. Це стосується тих карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.

У банку зазначили, що клієнту не потрібно звертатися до відділеня для перевипуску або обміну картки на нову.

Картки, у яких закінчився термін, продовжать повноцінно працювати. Ними можна розраховуватись в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.

Нагадаємо, державний "Ощадбанк" з 7 травня заблокував доступ користувачам до свого веб-сервісу грошових переказів з картки на картку. Як ідеться у повідомленні фінансової установи, це сталося через останні звинувачення її в прийманні платежів в нелегальних казино.

Окрім цього, "Ощадбанк" оновив умови реструктуризації та фінансування бізнес-клієнтів, які постраждали від російської агресії, уможлививши зниження процентної ставки до 0% або відстрочення за платежами по тілу кредиту.