Ощадбанк заблокував сервіс P2P-переказів на своєму сайті: що сталося

Державний Ощадбанк з 7 травня заблокував доступ користувачам до свого веб-сервісу грошових переказів з картки на картку. Як ідеться у повідомленні фінансової установи, це сталося через останні звинувачення її в прийманні платежів в нелегальних казино.

"Інформація, яка з’явилася на двох Telegram-каналах про нібито-то залучення Ощадбанку до приймання платежів в нелегальних казино, не відповідає дійсності. Інформуємо, що банк завжди дотримується усіх регулятивних актів в сфері платіжних технологій", - заявили в банку.

Там підкреслюють, що Ощадбанк не має жодних юридичних чи технологічних відносин з організаторами тоталізаторів, казино чи інших видів грального бізнесу, а переказ, який став підставою для звинувачень на його адресу, був звичайним P2P-переказом для фізичних осіб, створеним на сайті банку.

"Це не приймання платежів, а звичайний переказ між картками клієнтів, для чого може бути використана будь-яка карка. Аналіз нетипової активності таких операцій, а також самостійні тестові операції, засвідчили ймовірність використання зловмисниками сервісу на сайті банку в незаконних цілях", - заявили у фінустанові.

Враховуючи те, що виокремити та заблокувати здійснення саме таких операцій не є можливим, оскільки це знаходиться поза зоною впливу банку, ним і було прийнято рішення з 7 травня тимчасово заблокувати доступ до цього сервісу на сайті.

В банку приносять вибачення клієнтам, які користувались зазначеним сервісом та вказують на можливість безпечного переказу коштів з використанням саме "Мобільного Ощаду". Наразі ж на сторінці сайту для P2P-переказів розміщено напис "Сторінка сервісу тимчасово на реконструкції".

Нагадаємо також, що на початку березня Національний банк України оштрафував інший державний банк - Укргазбанк - на 64,6 мільйона гривень за незабезпечення належного фінмоніторингу при наданні послуг меншим фінустановам, які в свою чергу надавали послуги еквайрингу гральному бізнесу.