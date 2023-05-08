Ощадбанк заблокировал сервис P2P-переводов на своем сайте: что произошло

Государственный Ощадбанк с 7 мая заблокировал доступ пользователям к своему веб-сервису денежных переводов с карты на карту. Как говорится в сообщении финансового учреждения, это произошло из-за последних обвинений его в приеме платежей в нелегальных казино.

"Информация, появившаяся на двух Telegram-каналах о якобы-то привлечении Ощадбанка к приему платежей в нелегальных казино, не соответствует действительности. Информируем, что банк всегда соблюдает все регулятивные акты в сфере платежных технологий", - заявили в банке.

Там подчеркивают, что Ощадбанк не имеет никаких юридических или технологических отношений с организаторами тотализаторов, казино или других видов игорного бизнеса, а перевод, ставший основанием для обвинений в его адрес, был обычным P2P-переводом для физических лиц, созданным на сайте банка.

"Это не прием платежей, а обычный перевод между карточками клиентов, для чего может быть использована любая карточка. Анализ нетипичной активности таких операций, а также самостоятельные тестовые операции показали вероятность использования злоумышленниками сервиса на сайте банка в незаконных целях", - заявили в финучреждении.

Учитывая то, что выделить и заблокировать осуществление именно таких операций невозможно, поскольку это находится вне зоны влияния банка, им и было принято решение с 7 мая временно заблокировать доступ к этому сервису на сайте.

В банке приносят извинения клиентам, которые пользовались указанным сервисом, и указывают на возможность безопасного перевода средств с использованием именно "Мобильного Ощада". Пока же на странице сайта для P2P-переводов размещена надпись "Страница сервиса временно на реконструкции".

Отметим, что 6 мая первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк следующим образом рассказал, как смог пополнить счет на нелегальном сайте казино:

"Это просто феерично. Еду с велотренировки, звонок на мобильный. Приятный голос: "Добрый день, компания 1win беспокоит, вы у нас недавно играли, как вам наш сервис?" Это как раз та компания без лицензии, где мне в пятницу провел ПриватБанк транзакцию по мискодингу. Я немного, мягко говоря, удивился. Но поинтересовался все ли хорошо с пополнением счета? Сказали да, можете пополнить. Зашел с телефона на сайт...и правда все работает. Пополнил со своей карты нелегальное казино. МСС 6012 (финансовые услуги)... А банк уже не государственный Приват... А на этот раз Ощадбанк. P.S. Сайт тоже никто не заблокировал"

Напомним при этом, что в начале марта Национальный банк Украины оштрафовал другой государственный банк – Укргазбанк – на 64,6 миллиона гривен за необеспечение должного финмониторинга при предоставлении услуг меньшим финучреждениям, которые в свою очередь оказывали услуги эквайринга игорному бизнесу.