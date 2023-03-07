"Всі учасники схеми ухилення від оподаткування за участю грального бізнесу будуть притягнуті до відповідальності", – Данило Гетманцев, Голова фінансового комітету Ради

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів Delo.ua про те, якими будуть наслідки розкриття схеми ухилення від оподаткування за участю грального бізнесу, а також про розслідування аміачної справи, в якій було задіяно АРМА.

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– Однією з нещодавніх резонансних новин стало розслідування ТСК з економічної безпеки, до складу якої ви входите, обставин системного ухилення від оподаткування грального бізнесу. Які подальші плани роботи комісії та чим завершиться справа "гри в чорну"?

Давайте по порядку. "Гра в чорну" – це далеко не перша брудна схема, виявлена і розслідувана ТСК. До цього були зловживання на митниці, що спричинили відставку всього її керівництва. Схема з незаконним експортом зерна на 5 млрд грн збитків бюджету на рік, системні порушення закону при формуванні персонального складу Бюро економічної безпеки (БЕБ). При цьому щодо кожного виявленого факту є не лише його оприлюднення, але і варіанти усунення загроз економічній безпеці держави, притягнення до відповідальності винних та відшкодування збитків. Ми працюємо системно. Але дійсно, «гра в чорну» поки що найбільш масштабна й найбільш зухвала схема. Ми оцінюємо втрати бюджету щонайменше у 25 млрд грн тільки у 2022 році. Завдяки маніпуляцій з банківським процесінгом шахраї організували платежі між гравцями та гральним закладом таким чином, що гроші не заходили на рахунок цього грального закладу. І відповідно не виникав об’єкт оподаткування.

– А куди поділись гроші?

Гроші безпосередньо з рахунку банку (таких банків у схемі було задіяно 9) перераховувалися або іншим гравцям як виплата виграшів, або, наприклад, на карткові рахунки працівників торгівельних мереж в якості виплати "чорної" зарплати. Кеш від мереж передавався нелегальним агротрейдерам, які придбавали за нього зерно, експортували це зерно кордон, а гроші гральним закладам агрошахраї повертали криптовалютою або на закордонні рахунки.

– Звучить як детективний роман... І що з ними буде далі?

Національний банк вже оштрафував більшість банків (що були задіяні у схемі – ред.) на десятки мільйонів гривень за порушення правил фінансового моніторингу. Тепер державна податкова служба врешті отримає від Нацбанку суми операцій по кожному платнику та донарахує несплачені податки. Після цього всім організованим злочинним групам по кожному задіяному оператору та банку будуть пред’явлені обвинувачення та стягнуті з них кошти недоплат в бюджет за весь час злочинної діяльності. Поки що не всі шахраї зрозуміли, що відбувається і можливо комусь здається, що вийде сховатися за кордоном (вони всі перебувають за межами України) або "порішати" зі слідством. Це не так. Перелік всіх злочинців є. Серед них тільки банкірів більше 40 осіб. Ми всіх знаємо і проконтролюємо, аби кожен з них відповів і повернув гроші.

– А що буде з банками, які були залучені до цього ланцюжку?

Ніхто на ринку не залишиться. Як той банк, що досі не припинив злочинну діяльність, так і той, який плекає надію перенаправити на себе потоки, паралельно оскаржуючи штраф Нацбанку у суді. Хочу, щоб мене почули: питання контролюється Президентом, питання розслідується ТСК – ніхто не прикриє. Сядуть всі. Вже на сьогодні відомо, що ліцензії фінансових компаній, які були задіяні в схемі, не будуть продовжені на новий період. Але це дрібниця у порівнянні з тим, що буде надалі.

– Які подальші плани роботи ТСК?

Серед пріоритетних завдань – розслідування роботи, якщо так її можна назвати, АРМА, зокрема "справи аміаку".

– Наскільки правдивою є інформація про те, що "аміачна" схема веде до однієї високопоставленої особи?

Я не можу називати прізвища до завершення розслідування, але ця схема така ж масштабна, як і "гра в чорну" і вона спричинила великі збитки і бюджету, і бізнесу. Крім цього, на черзі аналіз роботи однієї з бірж, що у війну за участю цих же високопосадовців організувала торгівлю лісом, де крадуть з кожного кубометру. Також ми отримали шокуючу інформацію про, скажімо поки м’яко, порушення у закупівлях НАК «Нафтогаз» та компаній в його управлінні. Безперечно ми поки що не можемо нікого ні в чому звинувачувати, але якщо обставини підтвердяться, суспільство точно про це дізнається. Поки готуємо засідання.

– Ви не боїтеся озвучувати ці факти зловживань? Та чи були спроби перешкодити діяльності ТСК?

Те, що ми робимо в ТСК, і тут я дуже вдячний і команді комісії, і залученим експертам, і Ярославу Железняку – за лідерство, – це виконання завдань Президента щодо протидії корупції. Це все – мужні люди з характером. Хто нам може завадити? Ті чиновники та правоохоронці, у яких ми відбираємо кормову базу? Я б не радив ставати на шляху. Жодних шансів! А по-друге, і це найважливіше: корупція сьогодні в Україні – це не просто крадіжка, і навіть не просто мародерство. Людина, яка краде мільйони у війну у власного народу – гірше бурята, який тягне пралку додому з Бучі. І точно небезпечніше. Бо той, хто краде у своєї держави у війну, знецінює та ставить під сумнів зміст боротьби і навіть зміст самої держави. Він завдає шкоди набагато більшої, ніж руські на фронті, а тому підлягає безжальному винищенню.

– Але замовні компанії по Вам продовжуються...

Так, і по мені, і по Железняку. Я не думаю, що варто їх обговорювати. Їх зміст не вартий уваги людини, яка має хоча б мінімальні навички аналізу. Ми знаємо і замовників, і виконавців цих компаній і суми витрачених грошей. Розуміємо їх мотиви у боротьбі за кормушку. І тому точно не зупинимося, аби вони за вчинені злочини опинилися за гратами, як і інші покидьки, які крадуть у держави у війну. Так що принагідно передаю їм вітання – збирайте валізи.