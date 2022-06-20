Стабільність безготівкових розрахунків в Україні витримала удар війною. НБУ озвучив цифри

Протягом квітня, першого повного місяця війни, в Україні та за її межами з використанням платіжних карток було здійснено близько 550 млн операцій на 450 млрд грн, повідомили в НБУ. Як підкреслили в регуляторі, стабільності безготівковим розрахункам не зашкодила навіть війна.

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Якщо порівняти ці дані з довоєнним січнем, кількість операцій зменшилася на 15%, водночас їх сума зросла на 2%. Зокрема, в Україні протягом квітня з використанням платіжних карток було здійснено понад 505 млн операцій на суму близько 375 млрд грн.

"Це менше на 20% за кількістю та 10% за сумою проти січня 2022 року. Таке скорочення в умовах війни не є значним та свідчить, що українська фінансова система продовжує стабільно функціонувати, а громадяни мають можливість забезпечувати свої фінансові потреби", – кажуть в НБУ.

В Нацбанку підкреслили, що українці віддавали перевагу безготівковим операціям із платіжними картками, які є безпечнішими в умовах воєнного стану. Так, у квітні частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток у межах України за сумою становила 71% (у січні – 62%).

"Водночас частка за кількістю залишилася майже незмінною – 90% (за січень цього року – 91%). Тобто 9 із 10 операцій із картками були безготівковими", – уточнили в Національному банку.

За кордоном у квітні українці з використанням платіжних карток українських банків витратили приблизно 75 млрд грн. Більшість цих коштів – це оплата товарів у POS-терміналах торговельної мережі та отримання готівки в банкоматах вимушеними українськими переселенцями.

Війна негативно вплинула на стан платіжної інфраструктури для приймання платіжних карток. За оцінкою НБУ, кількість активних платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах станом на 1 травня порівняно з початком року зменшилася на третину, а кількість банкоматів – на 20%.

"Це пов’язано з тим, що значна кількість таких платіжних пристроїв розташована в місцях, де ведуться активні бойові дії або на територіях, які тимчасово не контролюються українською владою", – кажуть в Національному банку.

Також не всі торговельні підприємства відновили роботу на територіях, звільнених ЗСУ.