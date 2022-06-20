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Стабильность безналичных расчетов на Украине выдержала удар войной. НБУ озвучил цифры

Стабильность безналичных расчетов на Украине выдержала удар войной. НБУ озвучил цифры

В течение апреля, первого полного месяца войны, в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт было совершено около 550 млн операций на 450 млрд грн, сообщили в НБУ. Как подчеркнули в регуляторе, стабильности безналичным расчетам не помешала даже война.

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Если сравнить эти данные с довоенным январем, количество сделок уменьшилось на 15%, в то же время их сумма выросла на 2%. В частности, в Украине в течение апреля с использованием платежных карт было совершено более 505 млн операций на сумму около 375 млрд грн.

"Это меньше на 20% по количеству и 10% по сумме против января 2022 года. Такое сокращение в условиях войны незначительно и свидетельствует, что украинская финансовая система продолжает стабильно функционировать, а граждане имеют возможность обеспечивать свои финансовые потребности", - говорят в НБУ.

В Нацбанке подчеркнули, что украинцы предпочитали безналичные операции с платежными карточками, которые более безопасны в условиях военного положения. Так, в апреле доля безналичных операций с использованием платежных карт в пределах Украины по сумме составила 71% (в январе – 62%).

"В то же время доля по количеству осталась почти неизменной – 90% (за январь этого года – 91%). То есть 9 из 10 операций с картами были безналичными", – уточнили в Национальном банке.

За рубежом в апреле украинцы с использованием платежных карт украинских банков потратили примерно 75 млрд грн. Большинство этих средств – это оплата товаров в POS-терминалах торговой сети и обналичивание в банкоматах вынужденными украинскими переселенцами.

Война оказала негативное влияние на состояние платежной инфраструктуры для приема платежных карт. По оценке НБУ, количество активных платежных терминалов в торговой и сервисной сетях по состоянию на 1 мая по сравнению с началом года уменьшилось на треть, а количество банкоматов – на 20%.

"Это связано с тем, что значительное количество таких платежных устройств расположено в местах, где ведутся активные боевые действия или на временно не контролируемых украинскими властями территориях", - говорят в Национальном банке.

Также не все торговые предприятия возобновили работу на территориях, уволенных ВСУ.

Автор:
Максим Беркаль