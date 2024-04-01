Тысячи пенсионеров в апреле могут остаться без денег. Как восстановить право на выплаты

С 1 апреля пенсионеры-ВПЛ должны выбрать один из двух путей для возобновления прав на выплаты.

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Часть украинских пенсионеров уже в апреле может остаться без денег. 31 марта истек срок для прохождения идентификации в Пенсионном фонде. Тем, кто ее не прошел, необходимо в срочном порядке восстановить право на пенсию, иначе выплаты прекратятся.

Необходимость идентификации возникла в связи с изменениями в постановление №637 о социальных выплатах внутренне перемещенным лицам, ведь в конце прошлого года в документ были внесены изменения.

Как пояснил в комментарии Delo.ua адвокат по пенсионному обеспечению ЮК «Мережа права» Андрей Дзись, под действие постановления подпадают все, кто получает пенсию как внутренние переселенцы, а также получающие пенсию и проживающие на неподконтрольной территории Украины.

"Исходя из данных Пенсионного фонда, на неподконтрольных территориях Украины недавно оставалось 2 миллиона пенсионеров - на части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Все эти люди должны были пройти идентификацию: сначала зарегистрироваться в "Дії" и подать заявление на идентификацию", - пояснил адвокат.

По его словам, проще это сделать на подконтрольной территории - даже без "Дії" они могут обратиться в Пенсионный фонд и физически подтвердить свою идентификацию, предоставив справку ВПЛ.

"В большинстве случаев все пенсионеры со статусом ВПЛ проходили идентификацию. Работники Пенсионного фонда связываются с ними через мессенджеры по видеосвязи, ставят простые вопросы для установления личности. После завершения процедуры пенсия возобновляется, даже за тот период, когда эту пенсию не выплачивали", - подчеркнул Дзись.

Другая ситуация у пенсионеров со статусом ВПЛ, которые находятся за границей, - заявитель может обратиться в дипломатические представительства, где ему выдадут справку, что он жив, после чего выплаты можно восстановить с помощью "Дії" и видеосвязи, или же отправив документы через веб-портал фонда или по почте.

Наибольшие проблемы с идентификацией возникли у тех, кто находится на неподконтрольной территории, особенно в районах, где ведутся боевые действия. "Им также нужно зарегистрироваться в электронном кабинете через "Дію", создать электронный ключ и подать заявление на выплаты. Во-вторых, иметь смартфон и выйти на видеосвязь с работниками Пенсионного фонда и подтвердить свою личность", - пояснил юрист.

Как восстановить права на выплату пенсий

Для тех, кто не прошел удаленную идентификацию, все еще есть два способа возобновить выплаты. Во-первых, попытаться подать еще раз заявление – ведь постановление, обязывающее пройти идентификацию, не лишает возможности людей обратиться после 1 апреля и пройти процедуру.

Во-вторых, восстановить право на выплаты через суд – это касается пенсионеров, у которых нет смартфонов. Обычно суды первой инстанции после подтверждения лица обязывают Пенсионный фонд выплачивать пенсии на карточные счета, доступные заявителю.

"В то же время остается немало вопросов относительно того, как идентифицировать в суде ВПЛ. Юристы берутся не за всех людей, избегая историй с мошенничествами. Помогают преимущественно тем, которые уже зарегистрировались в "Дії" и создали электронную подпись, или прошли физическую идентификацию. В ситуации, когда люди, например, не могут пройти видеоконференц-связь, мы в позывном заявлении прописываем, что физическую идентификацию человек прошел. В таких делах есть перспектива выиграть. В остальных случаях нет гарантий", - объясняет адвокат.

Относительно людей, проживающих на линих разграничения, здесь ситуация более сложная. Кроме "Дії" других инструментов для удаленной идентификации порядок Пенсионного фонда не предусматривает.

Сложным остается вопрос и относительно тех украинских пенсионеров, которые выехали в Россию и Белоруссию.

"Порядок ПФУ вообще не предусматривает, как им возобновляться в правах на выплаты. Скорее всего, выехавшие смогут добиваться выплат только через судебные процессы", - пояснил Дзись.